Ancelotti: ‘Despedirme con una leyenda como Luka me parece bonito’

Carlo Ancelotti resaltó conteniendo al emoción a la que dará rienda suelta el sábado, en su despedida como técnico del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, lo especial que es decir adiós al madridismo junto a “una leyenda” como Luka Modric, técnico y jugador más laureado de la historia del club blanco.

“Tengo esta genética que me emociono muy rápido, como mi abuelo y mi padre. Mañana será muy emocionante y no tengo ningún problema por llorar, no me escondo. Va a ser un día bonito, lo comparto con Luka que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa en el Real Madrid, un jugador fantástico, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito”, confesó.

Ancelotti aseguró “no” estar “triste” en sus últimos días como entrenador del Real Madrid, pese a que vive sus últimas horas en el cargo, ya que “antes o después tenía que llegar este día”, a la vez que destacó que “ha sido un periodo con éxito” en el que ganaron “mucho”.

“Es inevitable que sean días especiales. Es el último día aquí y el último partido mañana. Siempre que se acaba una trayectoria hay mucha emoción, es lo que me está pasando estos días. No estoy triste para nada, estoy muy contento. Se acaba una etapa muy importante de mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club. Lo hemos conseguido y nos vamos felices. Antes o después tenía que llegar este día y me voy agradecido a todos los que han trabajado conmigo este tiempo”, dijo en rueda de prensa.

“Lo he pasado muy bien, con mucho cariño, mucha ayuda, con la oportunidad de entrenar a jugadores espectaculares. Todo ha salido bien. Sé que se acaba este periodo que ha sido bastante largo y en el que todo ha salido bien”, continuó.

Feliz por sentirse protagonista de “un periodo de éxito” en el que el Real Madrid ha “ganado mucho”, ‘Carletto’ exhibió elegancia hasta el final, sin dejar un solo reproche a nadie del club en una temporada en la que ha estado condicionado por las lesiones y la falta de refuerzos.

“Se acaba este periodo, que ha sido bastante largo, y lo hace bien, en total acuerdo con el club. Nunca he tenido discusión con mi presidente (Florentino Pérez), y nunca la iba a tener el último día”, dijo.

No piensa Ancelotti en un regreso futuro para ocupar un cargo en el equipo blanco lejos del banquillo: “Mi relación con el Real Madrid va a ser para siempre. Muchas veces he dicho que no tengo ganas de entrenar otro club después pero el futuro no sé qué pasará. Quiero hacerlo bien en lo inmediato con la selección brasileña”.

“Va a ser una despedida muy bonita”

Con lo deportivo dejado de lado, en un duelo intrascendente ante la Real Sociedad, el técnico italiano valoró lo que espera de su último día como entrenador del Real Madrid y en un estadio como el Bernabéu donde siempre sintió el respeto del madridismo.

“Va a ser como tiene que ser, una despedida muy bonita. Son días de emociones, de hablar con jugadores que han trabajado contigo todo este tiempo. He tenido muy buena relación con todos. Hemos sido capaces de crear un buen ambiente de trabajo gracias al esfuerzo de cada uno que trabaja aquí”, aseguró antes de recordar a “los cocineros” que le hacen “la carbonara antes de un partido” y el personal de limpieza. “Me acuerdo de todos. Son días especiales”.

Feliz por entrar en la historia del Real Madrid como el técnico más laureado, Ancelotti resaltó “el orgullo” que siente. “Era el objetivo inicial en 2013, ganar títulos, y he sido capaz de conseguirlo. No hay otra manera de despedirme que con el cariño que yo tengo de corazón a mi club y que el club tiene por mí”, apuntó.

Con un deseo, que por encima de ser recordado “como un buen entrenador”, sea recordado por sus valores como persona: “Mi trabajo puede ser juzgado, no hay ningún problema. No soy un entrenador, soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Se puede tener una opinión positiva o negativa de mi trabajo. No pasa nada, pero si me dicen si soy buena o mala persona, prefiero que me recuerden como buena persona”.

No pudo elegir Carlo una única noche vivida en el Bernabéu, y se quedó con varias para la historia con remontadas europeas que fueron claves para ganar la ‘Champions’. “En el recuerdo de todos quedan las remontadas porque ha sido algo que todavía no se explica. Me quedo con todos los títulos, las finales ganadas y las noches de las remontadas contra el PSG, City y Chelsea. Serán para siempre inolvidables”, dijo.

Por último, se marchó dejando los mayores elogios para Luka Modric, primero, y, posteriormente, para la generación de futbolistas que han convertido a su Real Madrid en uno de los más exitosos de la historia.

“Luka ha sido un ejemplo para todos, para un entrenador tener jugadores como él es un lujo. Tiene mucha calidad pero hay muchos con mucha calidad en el fútbol moderno. Lo que tiene de distinto es que es capaz de juntar la calidad con el alma. Esto le ha permitido una carrera extraordinaria, ganar muchos títulos y ser leyenda del Real Madrid”, destacó.

“Se puede pensar en una generación dorada con Modric como uno de los últimos, falta Carvajal, pero el ciclo se acaba y el club tiene que construir otra. Hay jugadores que llevan mucho tiempo como Camavinga, Rodrygo, Vinícius... empieza una nueva era y el madridismo no tiene que preocuparse. Este club pide lo máximo. Se acaba la carrera de Luka, la mía como se acabó la de Kroos, Casemiro, Cristiano, Benzema, Ramos o Casillas, pero el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo”, sentenció.