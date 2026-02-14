Panamá, 14 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Ancelotti disfruta en primera línea del Carnaval de Salvador, en Brasil

    Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el exentrenador del Real Madrid asistió para sentir la atmósfera de la mayor fiesta del país suramericano, que arrancó oficialmente el viernes.

    EFE
    El técnico italiano, al frente de la Canarinha desde mayo de 2025, viajó hasta la capital del estado de Bahía para conocer uno de los carnavales más tradicionales de Brasil. Foto tomada de redes sociales

    El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, disfrutó en primera línea del Carnaval de Salvador, en Brasil, donde recibió los ánimos del público entre peticiones para convocar a Neymar de cara al Mundial de este año.

    El técnico italiano, al frente de la Canarinha desde mayo de 2025, viajó hasta la capital del estado de Bahía para conocer uno de los carnavales más tradicionales de Brasil, según imágenes divulgadas este sábado por el grupo Globo.

    Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el exentrenador del Real Madrid estuvo en el camarote de una marca de cerveza que le patrocina para sentir la atmósfera de la mayor fiesta del país suramericano, que arrancó oficialmente el viernes.

    Algunos de los cantantes que participaron en la primera noche del Carnaval de Salvador le dedicaron palabras de ánimo con vistas a la próxima Copa del Mundo, en la que Brasil buscará su sexto título, a pesar de estar lejos del grupo de favoritas.

    “Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí”, expresó el cantante Léo Santana, en declaraciones recogidas por el portal ‘Ge’.

    El también compositor brasileño aprovechó la ocasión para pedirle que convoque a Neymar para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

    “Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios”, demandó.

    Ancelotti, con una sonrisa, respondió: “Gracias por el consejo”.

    Desde que asumió el cargo de seleccionador, ‘Carletto’ no ha convocado a Neymar, quien ha sufrido numerosas lesiones en los últimos años y apenas tuvo continuidad la pasada temporada en su retorno a Brasil con la camiseta del Santos.

    Además, Ancelotti ya ha anticipado que solo llevará a la Copa del Mundo a aquellos jugadores que estén “al 100 %” desde el punto de vista físico.

    La Canarinha comenzará su andadura en el Mundial contra Marruecos, luego se medirá a Haití y cerrará su participación en el Grupo C contra Escocia.

    EFE

    Agencia de noticias


