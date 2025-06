Ancelotti espera lograr en Brasil la mejor versión de Vinícius que se ve en el Real Madrid

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que los primeros entrenamientos al frente de la Canarinha han sido “algo especial” y prometió trabajar para que la versión de Vinícius Júnior con el Real Madrid también pueda verse con la camiseta verdeamarela.

En la rueda de prensa previa al partido del jueves ante Ecuador, en el que debutará como seleccionador de Brasil, Ancelotti indicó que Vinícius “está bien, recuperado de su último problema en el tobillo, y motivado como siempre”.

“Esperamos lo mejor de él, es un jugador obviamente muy importante. No sé si ha sido capaz de sacar su mejor versión con el equipo nacional, pero estoy convencido de que lo va a hacer, como lo ha hecho y lo hace como en Real Madrid”, manifestó Carletto.

“Para nosotros fundamental. No hay discusión sobre eso. Puede ser que no siempre cumpla, pero es fundamental por sus características. Es desequilibrante en todos los momentos. Tenemos que trabajar para sacar su mejor versión aquí”, añadió.

Novo ciclo, novas histórias! 🇧🇷✨

Recepção calorosa e muita expectativa no primeiro encontro dos nossos jogadores com o técnico Carlo Ancelotti. Começa uma nova era na Seleção Brasileira, com trabalho, união e o sonho de todos os brasileiros no coração! 💛💚



🎥 Joilson Marcone /… pic.twitter.com/hDH3OPqhOc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2025

Ancelotti reconoció que ha tenido una gran recepción en Brasil, donde ha recibido el cariño de la gente y ha podido conocer las estructura de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la primera toma de contacto con los jugadores.

“Pienso que es algo muy bonito para mi carrera estar aquí y entrenar por primera vez a una selección, y sobre todo a la de Brasil, que no es una selección cualquiera. Es la selección más histórica. Tengo una motivación de lograr lo máximo. Me da mucha confianza lo que veo, y las ganas que tienen los jugadores de defender la camiseta verdeamarela”, dijo el técnico.

El exentrenador del Real Madrid afirmó que tiene todas las herramientas por parte de la CBF para conseguirlo, y “total autonomía de parte del presidente”.

“Es normal que la afición no esté contenta por los últimos partidos, especialmente tras la derrota contra Argentina (4-1), pero tenemos que mejorar adelante con ganas e ilusión porque todo lo que queremos es que el equipo de Brasil sea protagonista en el próximo Mundial”, apuntó el técnico.

Compromiso para defender y atacar

‘Carletto’ anticipó que espera ver un equipo que pueda combinar su calidad tanto individual como colectiva, de modo que sea solidario para defender y no solo atacar. “Ecuador es un ejemplo muy claro de esto, como han podido ser otros equipos que han tenido éxito. Solo la calidad individual en el fútbol moderno no es suficiente”, comentó Ancelotti.

“El jugador brasileño tiene una suerte en este sentido. Creo que la camiseta de Brasil pesa mucho y creo que debe ser un orgullo para ellos ponérsela, porque se la han puestos jugadores muy grandes, entre ellos el mejor de todos que fue Pelé”, agregó.

👀 De olho no @brasileirao!



O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanha de perto o duelo entre Corinthians e Vitória, neste domingo (01), válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ao lado do diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e da comissão técnica da… pic.twitter.com/7zG78NptO1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 1, 2025

El italiano elogió a Ecuador, que se encuentra en la segunda plaza de las eliminatorias con 23 puntos, dos más que Brasil, que es cuarto pese a que la Tri comenzó el torneo con -3 unidades debido a la sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuso por el caso Byron Castillo.

“Ecuador es un equipo solidario que trabajan muy bien juntos, y nosotros tenemos que competir en ese aspecto. Significa ser listos en los duelos, trabajar bien y tratar de presionar. Tenemos que hacerlo en todos los partidos. No es un problema de calidad sino de sacrificio y compromiso. En estos primeros días veo un equipo comprometido que tiene muchas ganas de hacerlo bien”, señaló Ancelotti.

Confiado pese a no tener a Raphinha

Pese a que no tiene disponible para este partido a Raphinha y a que tampoco a convocado a Neymar o Lucas Paquetá, Ancelotti se mostró convencido de tener una buena articulación para el juego creativo con opciones como Gerson, y en ataque valoró a Estevao, que “tiene todas las características para ser un jugador muy importante para la selección.

A CASA DO FUTEBOL BRASILEIRO! 🇧🇷



Além de entender melhor o que as instalações da Granja oferecem, outro objetivo da ida do técnico Ancelotti à região serrana do Rio, nesta quarta-feira (28), era mergulhar ainda mais na história da Seleção e do futebol brasileiro. pic.twitter.com/rd92TZh34E — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 28, 2025

“Tiene un talento extraordinario y especial. Es muy joven. Tiene que aprender cosas. Me parece un chico humilde, bueno, con ganas y con personalidad. Con los jóvenes tenemos que ser pacientes, como debe serlo él para buscar su posición”, explicó Carletto.

El técnico evitó anticipar el once titular que presentará, y señaló que hablará primero con los futbolistas para definir quién ejercerá de capitán.