Ancelotti excluye a Neymar, Vinícius y Rodrygo para partidos de Brasil con Chile y Bolivia

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, llamó este lunes a varios jugadores primerizos y dejó fuera a Neymar, Vinícius y Rodrygo de la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias del Mundial de 2026, contra Chile y Bolivia en septiembre próximo.
“La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal”, afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última convocatoria.
Ancelotti explicó que Vinícius y Rodrygo fueron excluidos porque ya los conoce muy bien, y Neymar, por la nueva lesión que sufrió.
🚨ANCELOTTI:
"Neymar had a small problem last week, but we do not need to test Neymar. Everyone knows him. Neymar, like everyone else, has to be in good physical condition to help the Seleção perform well in the World Cup."
Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial, el técnico italiano prefirió llamar para los dos próximos partidos a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, para observarlos y probarlos de cara al equipo que montará para la competición en Estados Unidos, Canadá y México.
Tras las observaciones que haga en septiembre, Ancelotti ya podrá comenzar a montar el equipo que disputará el Mundial en las cuatro ventanas de amistosos antes de la competición, la primera en octubre de este mismo año contra Japón y Corea del Sur.
Por ese motivo, la lista de convocados anunciada este lunes incluye a varios futbolistas que nunca habían sido llamados para la selección, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño.
CONVOCADOS! ✅
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL! 🇧🇷
Entre las sorpresas, destacó el regreso de Lucas Paquetá, que no era convocado desde que comenzaron sus investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.
La ausencia de Vinícius se debe también a que debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, por lo que solo estaría disponible para el partido con Bolivia.
Neymar, que no juega con Brasil desde octubre de 2023 por diversas lesiones, está bajo tratamiento intensivo por un edema en una pierna.
🚨 Atenção l Neymar tem edema na coxa e inicia tratamento
Atacante pode ser cortado da seleção
En sus dos últimos compromisos por las eliminatorias, la Canarinha recibirá a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto.
Brasil garantizó matemáticamente su clasificación al Mundial en junio pasado tras la victoria sobre Paraguay en São Paulo, con Ancelotti ya al frente del equipo.
Brasil es tercero en la clasificación, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que secunda al líder Argentina, pero con mejor saldo de goles.
Lista de 23 convocados:
. Porteros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al Nassr/SAU) y Hugo Souza (Corintians).
. Defensas: Alexandro Ribeiro (Lille/FRA), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco/FRA), Douglas Santos (Zénit/RUS), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Marquinhos (PSG/FRA), Vanderson (Mónaco/FRA) y Wesley (Roma).
. Centrocampistas: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Joelinton (Newcastle/ING), Lucas Paquetá (West Ham/ING).
. Delanteros: Estêvão (Chelsea/ING), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), João Pedro (Chelsea/ING), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Raphinha (Barcelona/ESP) y Richarlison (Tottenham/ING).