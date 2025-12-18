Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Fútbol brasileño

    Ancelotti ya no dirigirá a Kadir Barría en Botafogo

    Jaime Heilbron
    Kadir Barría debutó bajo el mando de Davide Ancelotti, disputando seis partidos y anotando dos goles.

    Este miércoles, el Botafogo de Río de Janeiro (Brasil), club donde milita el juvenil panameño Kadir Barría, anunció que no continuará contando con los servicios de su director técnico, Davide Ancelotti. Davide es hijo de Carlo Ancelotti, exentrenador del AC Milan y el Real Madrid, y actual seleccionador de Brasil.

    Todo esto se da tras el vencimiento de su contrato de cinco meses, un rol que asumió en julio luego de que el equipo fuese eliminado en la Copa Mundial de Clubes.

    Botafogo, que venía de proclamarse campeón tanto de la Copa Libertadores como de la liga brasileña en 2024, rindió muy por debajo de lo esperado en 2025. En el campeonato local finalizó sexto, logrando clasificar a la Copa Libertadores, aunque no de forma directa a la fase de grupos, por lo que deberá disputar dos repechajes.

    En la Copa Libertadores, como campeón defensor, cayó en octavos de final ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, eventual semifinalista. Además, en la Copa de Brasil fue eliminado en cuartos de final por penales ante Vasco da Gama, y en el Mundial de Clubes quedó fuera en octavos frente a Palmeiras.

    En apenas cinco meses, Ancelotti dirigió al Botafogo en 33 partidos, cerrando su ciclo con un balance de 15 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

    Más allá de los resultados, Ancelotti jugó un papel clave en el desarrollo del panameño Kadir Barría durante estos meses. Barría, de 18 años, fue transferido al equipo sub-20 del Botafogo a inicios de 2025.

    Bajo su mando, Kadir Barría debutó con el primer equipo en el Campeonato Brasileño, disputando seis partidos y anotando dos goles. Ambos tantos llegaron en un doblete ante Sport Recife el 18 de noviembre de 2025, fecha que coincidió con la clasificación de Panamá a la Copa del Mundo.

    Barría ha sido convocado para disputar la ‘Copinha’ en enero con el equipo sub-20, el torneo juvenil más prestigioso del fútbol brasileño. Su continuidad con el primer equipo será uno de los temas clave que deberá definir el próximo director técnico del club carioca.

