Ancelotti ya prepara el once contra Japón con todos disponibles excepto Raphinha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Brasil llega con su plantilla casi completa al duelo ante Japón. Vinícius lidera el ataque y Raphinha queda fuera por lesión en un cruce decisivo de dieciseisavos.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, tuvo a su disposición a todos los jugadores en el entrenamiento de este sábado, a excepción del lesionado Raphinha, con vistas al cruce de dieciseisavos de final del lunes ante Japón.

La Canarinha se ejercitó en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos) antes de volar este mismo sábado a Houston, donde entrenará por última vez el domingo en el estadio del partido.

A diferencia de la práctica del viernes, cuando los titulares que golearon a Escocia se quedaron en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico, menos Vinícius, Douglas Santos y Rayan, hoy ‘Carletto’ trabajó con todo el elenco.

Solo faltó Raphinha, quien se recupera de una lesión en la región posterior del muslo derecho y está descartado para el compromiso frente a los japoneses.

En los 15 minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, Ancelotti dio una pequeña charla al inicio y, acto seguido, los jugadores realizaron ejercicios de activación y de circulación de balón, según presenció EFE.

Al técnico italiano se le vio de nuevo muy cariñoso con Vinícius, una de las grandes figuras de la fase de grupos de este Mundial 2026, con cuatro goles y una asistencia en los tres primeros partidos.

El delantero del Real Madrid está en su mejor momento del año, después de una temporada sin títulos con el conjunto blanco.

Al 7 de la ‘Seleção’ se le pudo ver intercambiando confidencias con el mediapunta Lucas Paquetá, con el que se formó en el Flamengo de Río de Janeiro.

Ancelotti no suele dar pistas del once titular durante la semana y solo se lo comunica a los futbolistas poco antes de los partidos.

Sin embargo, tras la buena actuación en el último partido del Grupo C contra Escocia, el preparador de Reggiolo podría apostar por los once que salieron de inicio en ese encuentro.

Brasil golea y se queda con el liderato del Grupo C. 🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

De esta forma, Brasil empezaría con Alisson en portería; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en la sala de máquinas; y, arriba, Vinícius, Matheus Cunha y Rayan.

La ‘Seleção’ ha ido de menos a más en la fase de grupos y está con la moral alta, tras empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0).