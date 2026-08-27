Andrade jugará en el Bernabéu; Fulo Martínez y Blackman enfrentarán al PSG por la Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El desenlace del bombo 4 sorprendió con el emparejamiento entre los equipos de Austria y Eslovaquia que promete un duelo de panameños

Panamá tendrá por primera vez a tres futbolistas en una misma fase de liga de la UEFA Champions League, luego de que el sorteo celebrado este jueves en Mónaco definiera el camino de Andrés Andrade, César Blackman y Cristian “Fulo” Martínez en la máxima competición de clubes de Europa.

Andrade, Blackman y Martínez serán los tres representantes panameños en esta edición, después de que el LASK Linz y el Slovan Bratislava superaran sus respectivas rondas de clasificación y aseguraran un lugar entre los 36 equipos que disputarán la fase de liga.

Para Andrade y Martínez será su estreno en la Champions League, mientras que Blackman disputará el torneo por segundo año consecutivo.

El LASK Linz, donde milita Andrade, tendrá una fase de liga especialmente exigente. El conjunto austriaco recibirá al Liverpool, Porto, Fenerbahce y Slovan Bratislava, mientras que deberá visitar al Real Madrid, Sporting CP, Bodø/Glimt y AEK de Atenas.

Como ya le ocurrió a Michael Amir Murillo con el Marsella en 2024, ahora Andrés Andrade enfrentará al Real Madrid en la Casa Blanca.

El defensor panameño llegará a su debut en la Champions después de haber sido protagonista en la clasificación del LASK. El conjunto austriaco consiguió una remontada histórica frente al Celtic, al que derrotó 5-1 en tiempo extra para revertir el 3-0 sufrido en la ida y avanzar con un marcador global de 5-4.

El Slovan Bratislava, por su parte, tendrá como grandes atractivos una visita al París Saint-Germain, vigente bicampeón de Europa, y un partido como local frente al Inter de Milán.

El equipo de Blackman y Martínez también recibirá al Real Betis, Shakhtar Donetsk y Stuttgart.

Sus partidos como visitante serán ante el PSG, la Roma, el Lille y el LASK Linz.

La particularidad es que Blackman y Martínez se enfrentarán al mismo rival panameño, ya que el calendario del Slovan contempla una visita al LASK de Andrade.

Para Martínez, la fase de liga representará su primera experiencia en la Champions. El mediocampista panameño fue decisivo en la clasificación del Slovan, al marcar en el minuto 100 el gol que le dio la victoria 2-1 sobre el Celje y el pase con un global de 3-2.

Blackman, mientras tanto, afrontará su segundo año consecutivo en la máxima competición europea.

El lateral panameño ya disputó la Champions con el Slovan en la edición anterior y volverá a tener la oportunidad de medirse a clubes de primer nivel, esta vez junto a Martínez.

El Madrid de Mou contra Inter y Roman

El Real Madrid, máximo ganador histórico de la Champions League, comenzará su camino hacia una decimosexta Copa de Europa con una fase de liga que incluye varios enfrentamientos de alto nivel.

El conjunto merengue recibirá al Inter de Milán, Arsenal, PSV Eindhoven y LASK Linz, mientras que visitará a la Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk y AEK de Atenas.

Así, el Real Madrid será uno de los escenarios que tendrá presencia panameña durante esta fase de la competición, con la visita de Andrade y el LASK.

El equipo dirigido por José Mourinho buscará volver a levantar el trofeo después de su última conquista en la temporada 2023-24.

Barcelona contra el PSG de Ferran y Luis Enrique

El Barcelona también tendrá una fase de liga con varios de los clubes más importantes de Europa.

El conjunto catalán enfrentará al Manchester City, París Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Entre sus principales desafíos estará el duelo ante el vigente bicampeón europeo PSG y el enfrentamiento contra el Manchester City.

La fase de liga comenzará en septiembre y contará con 36 equipos. Cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, contra ocho rivales diferentes.

Los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de playoffs para buscar su clasificación.