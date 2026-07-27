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    Fútbol

    Andrea Pirlo confirma que ya no es candidato para dirigir a Italia

    El exfutbolista defendió su relación comercial con la casa de apuestas rusa Fonbet y rechazó que esa colaboración tenga alguna connotación política.

    EFE
    Andrea Pirlo confirma que ya no es candidato para dirigir a Italia
    El exjugador Andrea Pirlo confirmó que no será el seleccionador italiano en un mensaje en Instagram. EFE

    El exfutbolista Andrea Pirlo confirmó este lunes que dejó de ser candidato para asumir como seleccionador de Italia, después de varios días de críticas por su papel como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa.

    Pirlo comunicó la decisión mediante una publicación en Instagram, con la que amplió el mensaje divulgado durante la madrugada para explicar su relación profesional con la compañía.

    “Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos”, escribió el actual entrenador del United FC Dubai.

    “En los últimos días he seguido con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y a la posibilidad de ocupar el cargo de seleccionador de la selección italiana”, añadió.

    Tras varios días de debate sobre su posible designación, Pirlo defendió su trayectoria profesional y aseguró que siempre ha respetado las normas y los compromisos adquiridos.

    “A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado”, manifestó.

    El excentrocampista explicó que “la colaboración profesional que recientemente ha generado controversia” surgió en el marco de su carrera en los Emiratos Árabes Unidos y que es “exclusivamente de índole comercial y deportiva”.

    “Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías”, agregó.

    Pirlo también agradeció el apoyo de Paolo Maldini y Leonardo, y reivindicó su vínculo con su país: “El amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre”.

    El entrenador es embajador global de Fonbet, considerada la principal casa de apuestas de Rusia. Según medios italianos, la controversia se debe a que uno de sus principales accionistas es Sergey Lomakin, empresario ruso, presidente y propietario del United FC.

    El equipo compite en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos y fue dirigido por Pirlo durante la temporada pasada, en la que consiguió el ascenso.

    Tras quedar descartada la candidatura del campeón mundial de 2006, los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a tomar fuerza. El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagó, deberá presentar un candidato ante el Consejo Federal.

    EFE

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