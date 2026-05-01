Andrés Andrade celebra su primer título en Europa; LASK conquista la Copa de Austria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Andrade y sus compañeros vencieron 4-2 al SCR Altach en tiempo extra en una final vibrante disputada en Klagenfurt.

El LASK Linz escribió una página dorada en su historia este viernes al proclamarse campeón de la Copa de Austria tras imponerse 4-2 en tiempo extra al SCR Altach, en una final cargada de intensidad disputada en el estadio Wörthersee de Klagenfurt.

En una tarde especial para el fútbol panameño, el defensor Andrés Andrade fue titular y protagonista.

El conjunto dirigido por Didi Kühbauer tuvo que remar desde atrás en varias ocasiones, pero terminó imponiendo su jerarquía en la prórroga con una actuación decisiva de Samuel Adeniran, autor de dos goles. También aportaron en el marcador Moses Usor y George Bello, mientras que Patrick Greil y Vesel Demaku habían adelantado al Altach en el tiempo reglamentario.

El partido comenzó con ritmo frenético. Apenas al minuto 5, el Altach sorprendió con una volea de Greil tras una jugada aérea, adelantándose 1-0. Sin embargo, la reacción del LASK fue inmediata y Usor igualó al 10’ con un potente remate desde el área. El intercambio de golpes continuó y Demaku volvió a poner en ventaja a los de Vorarlberg al minuto 30 con un disparo colocado desde fuera del área.

Pese al dominio territorial del LASK, el empate no llegó sino hasta el minuto 66, cuando Adeniran conectó una espectacular volea tras asistencia de Sasa Kalajdzic para el 2-2 que enviaba la final a un cierre dramático. En los minutos finales del tiempo reglamentario, ambos equipos generaron ocasiones, pero el marcador no se movió, forzando la prórroga.

Ya en el tiempo extra, el LASK inclinó definitivamente la balanza. Al 101’, George Bello aprovechó un centro desde la derecha para marcar el 3-2, y apenas dos minutos después, Adeniran firmó su doblete con una definición precisa que sentenció el 4-2 definitivo. La expulsión de Marlon Mustapha en el 108’ dejó al Altach sin opciones de reacción.

El panameño Andrés Andrade observa el balón durante la final disputada este viernes. Cortesía/OFB

Para Andrés Andrade, este título tiene un significado especial. El defensor panameño completó una sólida actuación en la zaga y suma así su primer trofeo con el LASK, club al que llegó en 2018.

Tras iniciar en el equipo filial, ha construido una carrera consistente que ya acumula 142 partidos en dos etapas, incluyendo su regreso en 2023 tras su paso por el Arminia Bielefeld de Alemania. Ahora tiene contrato hasta junio 2028.

El campeonato copero representa un logro histórico para el LASK, que levanta por segunda vez la Copa de Austria tras haber perdido cuatro finales (1967, 1970, 1999 y 2021) tras la obtención en 1965. Aquel fue el mismo año donde obtuvieron la Bundesliga austríaca.

El ambiente en la ciudad Klagenfurt estuvo a la altura de la ocasión, con 22,000 aficionados que dieron color a una final vibrante.

La ceremonia mostró a Andrade en el centro de la tarima y luciendo consigo la bandera de Panamá.