Andrés Andrade renueva con el LASK Linz hasta 2028

El defensor panameño Andrés Andrade extendió su estadía en el fútbol de Austria al renovar su contrato por un año más con el LASK Linz.

Andrade, de 26 años, formará parte del LASK Linz hasta mediados de 2028, extendiendo el pacto anterior que culminaba en 2027.

“Estamos muy contentos de haber asegurado una renovación anticipada del contrato con Andrés. Desempeña un papel central en nuestro equipo, no solo como un jugador constante en el campo, sino también como un líder fuera de él, ahora en su rol de segundo capitán”, manifestó Dino Buric, director deportivo.

“Su mentalidad, ambición y calidad futbolística lo hacen extremadamente valioso, especialmente para el desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes, quienes tienen la oportunidad de aprender de él cada día”, agregó.

Andrade está en su segundo período con el LASK, luego de su paso por el Arminia Bielefeld, con el que jugó en la Bundesliga de Alemania. El zaguero inició su carrera en 2016 con el San Francisco FC.

“Andrés Andrade es un jugador absolutamente clave para nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Con su mentalidad, fortaleza en los duelos y su experiencia como internacional panameño, encarna exactamente lo que queremos que represente el LASK”, expresó Mergim Bresilla, director financiero del club.

“Estamos absolutamente encantados de continuar este camino juntos: es una señal contundente para nuestro futuro deportivo”, añadió.

Andrade es uno de los centrales de confianza de Thomas Christiansen, con quien disputa su segunda eliminatoria mundialista.