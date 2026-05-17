Andrés Andrade se corona campeón de la Bundesliga de Austria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño logró un histórico doblete con el LASK Linz en la temporada 2025/2026.

El defensor panameño Andrés Andrade sigue dejando huella en el fútbol europeo. Este domingo 17 de mayo, se coronó campeón de la Bundesliga de Austria con el LASK Linz, firmando así su segundo título de la temporada y consolidando una campaña histórica para el club.

El conjunto de Linz aseguró el campeonato en la última jornada tras vencer con autoridad 0-3 al FK Austria Viena como visitante, poniendo fin a una sequía de más de seis décadas sin títulos de liga. Andrade fue titular y disputó los 90 minutos, siendo pieza clave en el orden defensivo del equipo.

Wie heißt unser Meister? ASK!

Noch einmal, wie heißt er? ASK! pic.twitter.com/TOYHomVxnd — LASK (@LASK_Official) May 17, 2026

El zaguero canalero tuvo una actuación sólida, registrando nueve contribuciones defensivas, una intercepción y ocho despejes, además de imponerse en cuatro de los cinco duelos que disputó durante el compromiso, lo que refleja su importancia en un partido decisivo.

El LASK encaminó el triunfo con los goles de Xavier Mbuyamba (38’), Samuel Adeniran (49’, de penal) y Melayro Bogarde (76’), en un encuentro donde el equipo mostró carácter de campeón, especialmente en el segundo tiempo, cuando supo manejar la ventaja y cerrar el partido con autoridad.

Este título de liga se suma al conseguido el pasado 1 de mayo, cuando el LASK se proclamó campeón de la Copa de Austria tras imponerse 4-2 en tiempo extra al SCR Altach, completando así un doblete histórico en la temporada 2025/26.

En aquella final copera, Andrade también fue protagonista, reafirmando su papel como uno de los pilares defensivos del equipo. El panameño, que llegó al club en 2018, ha construido una trayectoria consistente, acumulando más de 140 partidos en dos etapas, incluyendo su regreso en 2023 tras su paso por el Arminia Bielefeld de Alemania.

🥇 LASK ARE BUNDESLIGA CHAMPIONS!



THAT'S THEIR FIRST LEAGUE TITLE SINCE 1965 👏👏👏 pic.twitter.com/ODcgxIvHF9 — The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) May 17, 2026

El logro tiene un valor especial tanto para el club como para el jugador. Para el LASK, representa el regreso a la cima del fútbol austríaco tras más de 60 años.