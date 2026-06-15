Andrés Andrade y Carlos Harvey, piezas clave en Panamá: analizan a Ghana y su rol en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los jugadores panameños destacan el enfoque y la preparación de Panamá previo al debut ante Ghana en el Mundial 2026.

La selección de Panamá continúa afinando detalles de cara a su debut en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio ante Ghana, en el BMO Field de Toronto, en un compromiso correspondiente al Grupo L, que también comparte con Croacia e Inglaterra.

Dentro del esquema de Thomas Christiansen, dos piezas claves han sido Andrés Andrade y Carlos Harvey, futbolistas que han tenido protagonismo tanto en la eliminatoria como en el proceso mundialista.

Andrade se ha consolidado como una garantía en la zona defensiva desde la llegada del técnico danés, aportando solidez y liderazgo en la última línea. El defensor llega a la cita mundialista tras una destacada temporada en Europa con el LASK Linz, donde logró conquistar la Copa y la Liga, consolidando así su buen momento de forma.

Andrés Andrade marca al atacante Raphinha en el partido amistoso previo al Mundial 2026, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Andrés Andrade analizó el nivel del rival y la importancia del estudio previo al inicio de la competencia.

“Tienen jugadores en ligas importantes, con buenas características ofensivas. Pero los hemos analizado muy bien. De mi lado, ya sé lo que tengo que hacer, sé dónde puedo sacar provecho a jugadores que nos pueden sacar peligro. La clave será estar concentrado y con una buena comunicación", dijo Andrade a la pregunta del periodista Roberto Rivera.

"El objetivo es claro. Hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien y, como objetivos, tenemos competir, dejar la portería en cero y avanzar de ronda", añadió.

Por su parte, Carlos Harvey destaca por su polivalencia, siendo capaz de desempeñarse tanto en el mediocampo como en la defensa. El volante viene de superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas con el Minnesota United en la MLS, pero ya se encuentra totalmente recuperado y disponible para el estreno ante el conjunto africano.

“Jugando en el medio, que es mi posición natural. Sabemos que Ghana tiene jugadores fuertes y rápidos, y tenemos que reforzar esa zona. Creo que me sentiría bien jugando en el medio”, dijo Harvey sobre la posición en la que se siente más cómodo.

AME7171. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 31/05/2026.- Vinicius de Brasil disputa el balón con Carlos Harvey este domingo, en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

“Me siento bien físicamente, estoy al 100%. Había tenido una pequeña molestia, pero me siento mucho mejor y estoy listo para el partido del miércoles contra Ghana”, agregó.