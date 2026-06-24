Andrés Andrade y José Fajardo reaccionan tras la derrota y el partido contra Inglaterra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Andrés Andrade destacó el rendimiento de Panamá en el Mundial 2026 pese a las derrotas ante Ghana y Croacia, resaltando el esfuerzo del equipo antes del duelo ante Inglaterra.

El defensor Andrés Andrade se ha consolidado como uno de los líderes de la zaga de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que La Roja ha mostrado un rendimiento competitivo pese a no haber conseguido victorias en sus dos primeras presentaciones.

Andrade ha sido pieza clave en una línea defensiva conformada junto a José Córdoba y Jiovany Ramos, que ha sostenido a Panamá en duelos exigentes ante Ghana y Croacia, ambos con marcador de 1-0.

“Estoy contento y orgulloso por lo que he venido haciendo, creo que ha aportado bastante al equipo. Pero al final no es suficiente, creo que el objetivo era ganar, intentar hacer goles”, dijo Andrade en la zona mixta.

“No lo hemos conseguido y tenemos que sentirnos orgullosos por lo que hemos hecho. Muchas personas por ahí pensaban que íbamos a perder por 5-6 a 0”, añadió.

El central atraviesa además un buen momento de forma, luego de conquistar la Copa y la Liga con el LASK Linz de Austria, lo que ha reforzado su liderazgo en el combinado nacional.

“Queremos brindarle una alegría al pueblo panameño. Se luchó hasta lo último, no se pudo conseguir el gol. Felicitar a Croacia y ahora intentar recuperarnos y tratar de terminar bien”, expresó Andrade, quien ya está enfocado en Inglaterra.

“Creo que hay muchas cosas positivas que tenemos que rescatar. Tenemos un par de días aún para pensar en ese partido. Tratar de pasar página y seguramente veremos videos de ello y trataremos de cerrar bien”, agregó.

Por su parte, José Fajardo también valoró el esfuerzo del grupo en los dos primeros encuentros, aunque reconoció la sensación de haber podido lograr más en el torneo.

“Nos vamos con esa sensación de que podíamos hacer más y la verdad no se pudo, pero lo dimos todo, lo dimos todo en la cancha y ahora cerrar de la mejor manera el próximo partido”, mencionó el delantero de la Universidad Católica de Ecuador.

“Creo que esa es la meta de cada uno de mis compañeros, de poder sumar, hacer historia. El partido hay que tomarlo con seriedad y ese partido va a ser complicado, jugamos contra Inglaterra y esperemos que nos salga bien y poder golear”, concluyó.

Panamá llega a la última jornada del grupo L ya sin opciones de clasificación, tras dos derrotas por la mínima ante Ghana y Croacia. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen cerrará su participación el próximo sábado 27 de junio frente a Inglaterra, a las 4:00 p.m.