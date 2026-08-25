Andrade y LASK protagonizan una remontada épica y clasifican a la Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El LASK Linz avanzó a la UEFA Champions League tras 210 minutos de eliminatoria contra el Celtic de Escocia.

Lo que parecía imposible terminó convirtiéndose en una de las grandes remontadas de los playoffs de la UEFA Champions League.

El LASK Linz, con el panameño Andrés Andrade como titular, se levantó de un 4-0 global ante el Celtic y terminó clasificando a la fase de liga del máximo torneo europeo después de imponerse 5-1 en la vuelta, tras 120 minutos de dramatismo.

¡¡TOTALMENTE HISTÓRICO!!



🇵🇦 EL LASK DE ANDRÉS ANDRADE LE REMONTÓ UN 3-0 AL CELTIC Y METIÓ A LA FASE LIGA DE LA #CHAMPIONSxESPN 😱🔥



¡¡UN NUEVO CENTROAMERICANO LE DIRÁ HOLA A LA NOCHES MÁGICAS!!



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HS1duj2QE9 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 25, 2026

El conjunto austriaco había llegado al partido de vuelta con una desventaja de tres goles, luego de caer 3-0 en Glasgow. Sin embargo, en casa encontró una reacción espectacular que terminó llevando la eliminatoria hasta el tiempo extra.

Andrade fue titular como central por izquierda en la línea de tres defensores del LASK y tuvo una participación activa durante el encuentro.

El panameño incluso tuvo oportunidades ofensivas, aunque no consiguió marcar. En el minuto 21, un remate de Callum McGregor se desvió en Andrade antes de terminar en el fondo de la portería, colocando al Celtic arriba 1-0 y ampliando el global a 4-0.

Parecía el golpe definitivo, pero LASK respondió inmediatamente. Moses Usor marcó al minuto 32 para iniciar la remontada y mantener con vida al conjunto austriaco.

Después del descanso llegó la verdadera reacción. Robert Ljubičić anotó el 2-1 al minuto 48 y Samuel Adeniran hizo el 3-1 diez minutos más tarde con un espectacular remate desde fuera del área. Con ese marcador, LASK necesitaba solamente un gol para igualar el 4-3 global.

El cuarto tanto llegó al minuto 90. Florian Flecker aprovechó un rebote después de una atajada de Viljami Sinisalo y, con un cabezazo, estableció el 4-1 en la noche y el 4-4 en el global. El gol fue revisado por el VAR y finalmente confirmado, llevando la eliminatoria al tiempo extra.

Ya en la prórroga, LASK completó la remontada histórica. Al minuto 109, Adeniran volvió a aparecer con otro remate bajo desde fuera del área para poner el 5-1 en el marcador y darle al conjunto de Linz la ventaja definitiva en la eliminatoria.

El Celtic todavía tuvo una última oportunidad de cambiar la historia. Al minuto 114, LASK recibió un penal, pero Adeniran no pudo completar su triplete: Sinisalo detuvo el lanzamiento y mantuvo al Celtic con vida.

Finalmente, el equipo austriaco resistió los últimos minutos y aseguró una clasificación histórica. De acuerdo con el reporte del partido, será la primera participación del LASK en la UEFA Champions League.

Más panameños buscan la Champions

La jornada europea también tendrá atención panameña este miércoles, cuando el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman enfrente al NK Celje de Eslovenia en el partido de vuelta.

La serie está igualada 1-1 después del primer encuentro. Martínez fue protagonista al entregar la asistencia del gol del conjunto eslovaco, mientras que Blackman fue amonestado.