Andy Ruiz vence a Arreola en su primer combate en un año y medio

BOXEO

Tras 18 meses fuera de los rings, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana Andy Ruiz sufrió para derrotar la noche del sábado a su compatriota Chris Arreola por decisión unánime en una pelea de pesos pesados celebrada en Carson (California).

A sus 31 años, Ruiz no competía desde que en diciembre de 2019 perdió sus cinturones mundiales de la OMB, la AMB y la FIB ante el británico Anthony Joshua.

Con su espectacular cambio físico, y una docena de kilos menos, Ruiz pasó serios problemas en su reaparición en esta pelea al aire libre en el Dignity Health Sports Park de Carson, a las afueras de Los Ángeles.

“Chris es un veterano y un duro golpeador. Hicimos lo que teníamos que hacer esta noche. Conseguimos la victoria que queríamos”, dijo Ruiz, que suma 34 victorias (22 nocauts), 2 derrotas y 0 empates.

El ex campeón mundial se llegó a ver contra las cuerdas ante Arreola, de 40 años, quien le hizo hincar la rodilla en la lona en el segundo asalto con varios derechazos consecutivos.

“Me dio una buena y limpia mano derecha en el segundo asalto”, dijo Ruiz. “Me confié demasiado. Me quito el sombrero ante él. Después cambié y empecé a centrarme en contragolpear y trabajar el cuerpo”.

Después de convencer al árbitro de que se encontraba bien, Ruiz resistió su peor momento y poco a poco fue imponiendo su superioridad hasta el final de los 12 asaltos, para llevarse el triunfo por puntuaciones de 118-109, 118-109 y 117-110.

Con los 116 kilos que marcó en la báscula, el púgil nacido en Imperial (California) de padres mexicanos exhibió mucha más agilidad de movimientos y pegada que en su último combate, ofreciendo varias buenas secuencias de golpes.

Arreola (38-7-1) no pudo aprovechar su ventaja inicial pero consiguió mantenerse en pie hasta la campana final, lamentando después la amplitud de la victoria de Ruiz.

“Respeto a los jueces, pero supongo que la belleza está en el ojo del que mira”, afirmó. “Él puede haber ganado, pero no me digan que solo gané dos o tres asaltos”.

“Me golpearon en el hombro y eso me desvió. Pero no fue un gran problema. Es parte del boxeo. No recibí demasiado castigo”, aseguró.