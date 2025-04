Anel Acosta, el panameño que se forja entre los estudios, retos y entrenamientos

Exclusivo Suscriptores

El panameño Anel Acosta, a su corta edad, ha hecho que su nombre sea sinónimo de buenos resultados en el triatlón, al ser un claro dominador de su categoría (18-24 años) y ser uno de los mejores en el país.

Esto lo volvió a demostrar en el pasado Ironman 70.3 Panamá, en el que ganó por cuarta vez en su rango de edad, con un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 34 segundos, y quedar en la quinta posición en general.

“Fue un evento muy desafiante. Panamá pone al límite a cada uno de los atletas desde el inicio hasta el fin. La ruta del ciclismo sacó a todos de su zona de confort, mucha altimetría, la humedad y el clima. Pero creo que, a pesar de todo, Panamá es un destino donde la vibra, la emoción de los panameños se siente muchísimo”, dijo Acosta en una entrevista a La Prensa, en la que también se refirió a los cambios que hubo en la ruta.

“Este año se cambió la ruta y se agrega la décima provincia, que es Panamá Oeste, y llegamos hasta Burunga. Volvemos a la ciudad, pero el hecho de ir y venir, pero en bicicleta demanda muchísimo esfuerzo, lo que hace que la carrera sea un poco más lenta y desgasta para la corrida, que es la parte final”, agregó.

Al estar en lo más alto del podio, Acosta, de 22 años, se ganó el derecho de competir en los World Games de China y el Mundial de España; para lo que tiene claro cuáles son sus objetivos.

“También hago lo que es World Triathlon, que es como el camino a las Olimpiada, donde realizo duatlón, que consiste en correr, bicicleta y correr. El objetivo de este año era poder llegar a los World Games, que es lo más similar a los Juegos Olímpicos en este deporte. Estamos actualmente en la posición 26 del mundo, y en la posición número dos de América. La idea es participar en China en estos juegos”, manifestó Acosta.

“Nos espera el Mundial este 11 de noviembre, para ser más exactos, y feliz de poder clasificar. He tenido tres años el cupo, pero no lo había tomado, este año decidí tomarlo. Me gustaría estar entre el top 5 del mundo, los mundiales son extremadamente difíciles debido a que son los mejores participantes de cada uno de los países y creo que podemos hacerlo bien”, añadió.

Pero Acosta no solo es un ejemplo en lo deportivo, porque también está en una competencia diaria en lo académico, ya que está estudiando licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Udelas y la licenciatura en Inglés como Idioma Extranjero en la Universidad de Panamá.

“Inicio desde las 4:00 a.m. Me levanto, hago dos horas de bici, luego corro, desayuno y voy al gimnasio. Luego voy a nadar, me devuelvo a la universidad porque tengo clases presenciales y en la tarde, 5:00 p.m. o 6:00 p.m., voy a fisioterapia, a descargar. Esa parte es muy importante también”, expresó Acosta, quien considera que es un buen corredor y que le encanta la etapa de natación.

“Antes de ser atletas normalmente somos humanos. Al final del día eres atleta, eres universitario, eres humano, eres parte de una familia y tienes que integrarla. Para mí lo crucial es la planificación”, concluyó.