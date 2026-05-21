Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Ángel Bethancourt y Yuberjen Martínez superaron la báscula

    El panameño y el colombiano, medallista olímpico, buscan dejar su huella en el boxeo latinoamericano en una pelea que promete intensidad y técnica.

    Guillermo Pineda G. / Humberto Cornejo
    Ángel Bethancourt y Yuberjen Martínez superaron la báscula
    Ángel Bethancourt y Yuberjen Martínez durante el pesaje. Foto: Guillermo Pineda

    Ángel Bethancourt y Yuberjen Martínez quedaron listos para su esperado duelo en la categoría Mosca Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras el pesaje oficial realizado este jueves en el Megapolis.

    Bethancourt marcó 112 libras, mientras que el colombiano Martínez registró 111¼ libras, quedando ambos habilitados para disputar el título. La ceremonia transcurrió sin inconvenientes y confirmó la pelea estelar, que será uno de los atractivos principales de la cartelera internacional.

    El panameño Bethancourt buscará aprovechar su condición de local frente a un rival de amplio recorrido como Martínez, medallista olímpico colombiano que sigue consolidándose en el boxeo profesional. El combate promete intensidad y técnica, ya que ambos pugilistas llegan con altas expectativas y la posibilidad de dejar una huella en la historia reciente del boxeo latinoamericano.

    La pelea se celebrará este viernes en el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon.

    En desarrollo...

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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