Ángel Cortés obtiene oro y es recibido con murga en el Aeropuerto de Tocumen

El luchador Ángel Cortés ganó el martes 25 de noviembre la primera medalla de oro para Panamá en los XX Juegos Bolivarianos que se llevan a cabo en Perú, al dominar la modalidad libre de 86 kilos.

Este miércoles, Cortés, quien es cabo segundo de la Policía Nacional, fue recibido con murga en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Gracias a la Policía Nacional por el apoyo incondicional. Este es el resultado para todo Panamá”, expresó Cortés. “¡Que viva Panamá!”, añadió.

#SíAlDeporte | Con mucho orgullo recibimos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al Cabo 2do. Ángel Cortés, quien se alzó con la Medalla de Oro 🥇 en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025. pic.twitter.com/nwgCJ8aJmb — Policía Nacional (@policiadepanama) November 26, 2025

En la jornada de ayer, martes, Cortés se impuso por 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y, previamente, por 6-0 al peruano Jesús Landa.

Al disputarse una ronda única en la categoría, la medalla de plata fue para Ceballos, vencedor por 10-0 ante Landa, quien se quedó con el bronce.

Panamá suma seis medallas en los Juegos Bolivarianos de 2025, que se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, con la participación de más de 4,000 deportistas de 17 países.