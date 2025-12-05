Panamá, 05 de diciembre del 2025

    TORNEO UNCAF

    Ángel James y Josué Vergara dan el triunfo a Panamá sobre Cuba

    Humberto Cornejo
    Ángel James marcó el primer gol de panameño en el partido. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-19 de Panamá inició este viernes 5 de diciembre con paso firme su participación en el Torneo Sub-19 Uncaf FIFA Forward, tras imponerse 2-0 a su similar de Cuba en un duelo intenso y disputado celebrado en el COS Sports Plaza.

    Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026

    El conjunto dirigido por Felipe Baloy mostró personalidad, orden y eficacia en un partido marcado por el aspecto físico y la presión constante en cada sector de la cancha.

    Desde el pitazo inicial, La Rojita buscó adueñarse del ritmo del compromiso, generando las primeras aproximaciones con movilidad por las bandas y una buena lectura en los duelos individuales. Sin embargo, la resistencia cubana mantuvo el marcador en cero durante toda la primera mitad. Fue recién al minuto 47 cuando llegó la recompensa al esfuerzo panameño cuando Ángel James aprovechó un balón suelto en el área y definió con claridad para abrir el marcador y encaminar la victoria.

    Con la ventaja, Panamá administró mejor los tiempos del juego, mostrando solidez defensiva y criterio para manejar los espacios ante un rival que intentó reaccionar. Ya en la recta final del encuentro, al minuto 86, Josué Vergara firmó el 2-0 definitivo, sellando un triunfo que refuerza la confianza del plantel.

    Con estos tres puntos, Panamá arranca como líder momentáneo del Grupo A y se prepara para su segundo compromiso, programado para el domingo 7 de diciembre ante Nicaragua, a las 3:00 p.m. La fase de grupos cerrará el martes 9 de diciembre, también a las 3:00 p.m., frente a la siempre competitiva Honduras. La gran final del certamen se disputará el jueves 11 de diciembre en el mismo escenario.

    Este torneo es clave en el proceso formativo de la categoría, ya que sirve como antesala para las selecciones que proyectan su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

    Panamá llega con un historial reciente positivo ya que en la edición anterior, celebrada en Honduras, finalizó como subcampeón tras caer en una dramática tanda de penales ante Guatemala.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

