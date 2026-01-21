Panamá, 21 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Ángel Orelien y José Calderón son los nuevos fichajes del Sporting

    El conjunto de San Miguelito suma dos jugadores de gran calidad para el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup.

    Humberto Cornejo
    Ángel Orelien y José Calderón son los nuevos fichajes del Sporting
    Ángel Orelién durante el partido contra Marruecos en el Torneo Maurice Revello.

    El Sporting San Miguelito sigue reforzando su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y su participación en la Concacaf Champions Cup, con los fichajes de Ángel Orelien y José Calderón, dos jugadores de vasta experiencia que aportarán talento y jerarquía al equipo rojinegro.

    +info

    Panamá Oeste sigue imparable; Chiriquí, Occidente y Metro luchan por los primeros puestosSánchez Jara lanza un mensaje claro: Saldrán a vencer a MéxicoUMECIT FC vence al Árabe Unido y cierra la primera jornada del Clausura

    Orelien, mediapunta de 24 años, regresa al club donde comenzó su carrera profesional. Tras su debut en el Sporting San Miguelito en 2017, ha tenido una destacada trayectoria en equipos de diversas partes del mundo.

    Su último paso fue por el Sreenidi Deccan FC de la India, donde jugó en la I-League, la segunda división del fútbol indio. Además, ha sido parte de equipos como Cruz Azul, Plaza Amador, Patriotas Boyacá, CD Hermanos Colmenárez y USL Dunkerque.

    El club destacó en sus redes sociales que Orelien regresa con “mayor experiencia y recorrido internacional”.

    Por otro lado, José Calderón, un arquero con una amplia carrera internacional, también se une al equipo para sumar su experiencia bajo los tres palos.

    Calderón, quien ha pasado por equipos de renombre en la región, como Xelajú, Cobán Imperial, Platense, Heredia, Coatepeque y Marathón, regresa a Panamá con el objetivo de liderar la defensa del Sporting San Miguelito.

    Con su vasta trayectoria, Calderón aporta jerarquía, solidez y liderazgo, cualidades que serán clave en el torneo nacional y en la exigente competencia internacional de la Concacaf Champions Cup.

    El Sporting San Miguelito continúa con su proceso de fortalecimiento de cara a una temporada clave, con el objetivo de seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional. La llegada de Orelien y Calderón sin duda marca un paso importante para los rojinegros, que se alistan para enfrentar los desafíos que les esperan en los próximos meses.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026.. Leer más