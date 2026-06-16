Aníbal Godoy y su emotiva reflexión antes del Mundial 2026: ‘Se viene la culminación de 16 años’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El futbolista panameño reflexiona sobre su histórica carrera con la selección, el sueño mundialista y la responsabilidad de representar al país.

Aníbal Godoy ha dejado uno de los mensajes más emotivos de su etapa con la selección de Panamá, en la antesala del Mundial 2026, donde el mediocampista proyecta lo que podría ser el cierre de una carrera internacional de 16 años defendiendo la camiseta nacional.

El capitán de La Roja habló en un video publicado por la MLS desde la emoción y la reflexión de un ciclo que siente que está llegando a su final, pero también desde el orgullo de haber sido parte de un proceso histórico para el fútbol panameño.

“Se viene el Mundial de la FIFA 2026. Y para mí, se viene la culminación de 16 años en la selección de Panamá”, expresó el mediocampista, dejando entrever la dimensión personal de este torneo.

Aníbal Godoy (i) y Eric Davis tienen la oportunidad de jugar su segunda Copa del Mundo.

Godoy ha visualizado durante mucho tiempo lo que describe como su último gran torneo con la selección, asociándolo a imágenes de orgullo, responsabilidad y gratitud, imaginándose “entrando a la cancha con el respaldo de todo un país” y viviendo el ambiente previo al himno nacional.

En su mensaje, el volante también enfatizó el compromiso que siente con la camiseta nacional y el peso de la afición en esta nueva Copa del Mundo.

“Portar esta camiseta durante tantos años y sentir el apoyo incondicional de nuestra gente ha sido una bendición”, señaló, recordando además que el respaldo de los aficionados se hará sentir en los estadios de Toronto y Nueva York, lo que, a su juicio, eleva la exigencia del grupo: “Estamos obligados a entregarnos al máximo. En eso, doy mi palabra”.

Aníbal Godoy disputa el balón en el partido contra Guatemala, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

Más allá del tono emocional, Godoy dejó claro que el grupo no llega solo a competir, sino con la intención de ir más allá de lo conseguido en el pasado. Si bien reconoció la clasificación a Rusia 2018 como uno de los momentos más importantes de su carrera, afirmó que esta nueva participación llega con “otras ambiciones” y con la ilusión de trascender.

“No solo queremos ganar, queremos ir más allá”, expresó, dejando entrever el objetivo colectivo de hacer historia en el torneo.

Thomas Christiansen (i) y Aníbal Godoy (d) durante la conferencia de prensa previa al partido contra Surinam. Foto: Guillermo Pineda

Por último, el mediocampista cerró con una declaración que resume el espíritu de su mensaje y su etapa en la selección, asegurando que no visualiza mejor forma de despedirse que compitiendo al más alto nivel.

“Seguramente vamos a dar de qué hablar. Y para mí, no existe mejor manera de despedirme de la selección haciendo historia en el Mundial”, sentenció Godoy, en lo que parece una despedida anticipada marcada por la ambición, la gratitud y el legado.