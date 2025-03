Aníbal Godoy inicia una nueva etapa en la MLS

El futbolista panameño Aníbal Godoy continuará su carrera en la MLS, luego de ser fichado por el club San Diego FC.

Godoy, de 34 años, llega a esta organización como agente libre y firmó por la temporada 2025, pero con opciones para 2026 y 2027.

“Aníbal es un mediocampista comprobado, con experiencia al más alto nivel, que brinda profundidad valiosa para nuestro centro del campo”, dijo Tyler Heaps, director deportivo del equipo, a la página de la MLS.

“Como líder, su experiencia como capitán de Panamá y su tiempo como jugador de un equipo en expansión lo convertirán en una parte importante de nuestro plantel. Esperamos darle la bienvenida en enero a San Diego FC”, añadió.

Welcome to San Diego, Aníbal.



