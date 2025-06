Aníbal Godoy recibe unas emotivas palabras de admiración de Gabriel ‘Gavilán’ Gómez

El futbolista panameño Aníbal Godoy vivió un momento emotivo al recibir un mensaje que le envió su amigo y excompañero de selección, Gabriel Gómez, luego de haber superado su marca de partidos jugados con La Roja.

Godoy, de 35 años, se convirtió el viernes en la victoria sobre Guatemala (1-0) en el jugador con más partidos en la selección con 148 encuentros, sobrepasando Gómez que terminó su carrera con 147.

“Quiero entregarte palabras de felicitaciones por todo lo que has entregado a la selección. Me enorgullece que seas tú, ese jugador con el que compartí muchas cosas. Que he visto ese trabajo, constancia, dedicación y compromiso con estos colores”, expresó Gavilán en un video publicado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

“Te deseo lo mejor para todo lo que venga en tu vida, muchos éxitos y que sigas rompiendo muchos récords más. Felicidades, hermano. Te quiero mucho”, agregó.

Godoy forma parte de la historia de nuestro fútbol al formar parte del grupo que disputó la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Mis respetos, admiración. Aprendí mucho de ti, tú lo sabes y contento con poder romper ese récord. Muchas bendiciones”, manifestó Godoy.

¡ 1️⃣4️⃣8️⃣ HISTÓRICO GODOY 🇵🇦!



Hoy nuestro capitán Aníbal Godoy llegó a los 148 partidos con #PanamáMayor🇵🇦 superando a Gabriel Gómez como el jugador con más partidos disputados en la Selección Mayor 🇵🇦.



¡Enhorabuena ‘Capi’ 🥷🏽 que sean más! #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/oYstTMIiYZ — FEPAFUT (@fepafut) June 21, 2025

Esta no fue la única marca que se ha superado en esta Copa Oro, ya que el técnico Thomas Christiansen llegó el pasado 16 de junio, en el triunfo sobre Guadalupe (5-2), a los 73 juegos dirigidos con Panamá, con los que superó a Hernán Darío Gómez (72).

El próximo partido de la selección será el martes 24 de junio, cuando se midan a Jamaica, en el Q2 Stadium, en Austin, Texas.