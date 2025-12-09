Aníbal Godoy, rumbo a su temporada 12 en el fútbol de la MLS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El veterano Aníbal Godoy seguirá un año más con el San Diego FC. El club californiano confirmó este martes que ha ejercido la opción de contrato del mediocampista panameño, de 35 años, para la temporada 2026 de la MLS.

Godoy, que cumplirá 36 en febrero, disputó 33 partidos en 2025 con un total de 2,265 minutos, consolidándose como pieza fija en la campaña de debut de San Diego.

San Diego, que fue líder la conferencia con 63 puntos en 34 partidos, finalizó su primera temporada con una eliminación en la final del oeste ante los Vancouver Whitecaps.

A pesar del revés, la directiva inició el trabajo de planificación y anunció que tiene 26 jugadores bajo contrato para el próximo año, con cinco opciones ejercidas y dos descartadas. Entre las renovaciones destacan el arquero Pablo Sisniga, el defensor Ian Pilcher y la permanencia del volante Onni Valakari, adquirido de manera definitiva con contrato garantizado hasta 2028 y opción para 2029.

Godoy, capitán de la selección panameña, llegó a la MLS en 2015 y acumula 267 partidos en 11 campañas, cifra que lo consolida en el panameño con mayor permanencia en la liga estadounidense. Antes de vestir la camiseta de San Diego, militó en el San José Earthquakes y Nashville SC. En 2025 percibió un salario base de 375 mil dólares, además de unas compensaciones que ascendieron a 33 mil dólares.

San Diego también hizo efectiva la opción para adquirir al atacante David Vázquez desde Philadelphia Union. El acuerdo incluye un pago de 250 mil dólares y la posibilidad de otros 250 mil sujetos a rendimiento, además de un porcentaje de venta futura. Por otro lado, el club firmó a Amahl Pellegrino con contrato hasta 2026 y opciones hasta 2028.

Entre las decisiones que generan movimiento, San Diego declinó las opciones de Luca De La Torre y Franco Negri. De La Torre regresará al Celta de Vigo mientras continúan conversaciones sobre su futuro. Negri entrará al proceso de Re-Entry Draft de la MLS.

El préstamo del defensor Aiden Harangi con el Eintracht Frankfurt expira el 31 de diciembre y las partes siguen en diálogo, informó el club. Los delanteros Emmanuel Boateng y Corey Baird quedaron sin contrato y son agentes libres, aunque el club mantiene conversaciones para intentar su continuidad.