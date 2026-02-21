Panamá, 21 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Aníbal Godoy se prepara para su año 11 en MLS: ‘Ojalá podamos conseguir grandes cosas con este club’

    El panameño inicia una nueva temporada en la MLS como pieza clave del San Diego FC, enfocado en competir a nivel local e internacional.

    Carlos Vidal Endara
    Aníbal Godoy se prepara para su año 11 en MLS: ‘Ojalá podamos conseguir grandes cosas con este club’
    El panameño Aníbal Godoy se prepara para el inicio de la campaña de la MLS con su club San Diego FC. Foto tomada de redes sociales.

    Una de las figuras más emblemáticas del fútbol nacional y actual capitán de la selección, Aníbal Godoy, se prepara para una nueva campaña con su club San Diego FC, en su undécimo año en la MLS.

    Godoy es uno de los pocos futbolistas activos que permanecen de la hazaña histórica de la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018, y ahora se prepara para liderar a la selección en su segunda participación mundialista en junio de este año.

    Mientras tanto, el Samurái escribirá un capítulo más en su carrera profesional en San Diego, luego de otras etapas previas también en Estados Unidos con San José Earthquakes y Nashville SC.

    Al expresar sus sentimientos sobre comenzar su undécimo año en la MLS, el veterano señaló: “Contento por estar aquí y afrontar este reto una vez más. Un lindo año nos espera como equipo y como club. Enfrentar un torneo internacional en nuestro primer año ya es una ganancia; el club está preparado para eso”.

    “Estoy trabajando mucho fuera de la cancha para seguir aportando lo que pueda dentro del equipo; estar preparado para todo es lo importante”, indicó el mediocampista de 36 años, quien se perfila como uno de los pilares fundamentales del grupo en su segundo año con el equipo.

    El San Diego FC hizo su debut en la temporada pasada, haciendo historia al quedar de primeros en la conferencia oeste con 63 puntos. Alcanzaron la final de conferencia pero cayeron 3-1 ante Vancouver Whitecaps.

    Sobre el panorama para su equipo este año, que deberá equilibrar la campaña de MLS y la Concacaf Champions Cup, aseguró que esperan mucho de los jugadores jóvenes que se están integrando al primer equipo, ya que todos deben tener la capacidad de entrar y contribuir de forma inmediata.

    “Tuvimos una pretemporada corta, así que el gran reto que teníamos era llegar listos para jugar, y para los jóvenes será una gran oportunidad porque tendrán bastante oportunidad de jugar”, señaló el volante panameño.

    El equipo recientemente pasó a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, avanzando por arriba de los Pumas de Adalberto “Coco” Carrasquilla. El 10 de marzo jugarán la ida contra el Toluca en México.

    El San Diego FC comienza su temporada de MLS este sábado 21 de febrero ante el CF Montreal, en un partido que comenzará a las 10:30 p.m. en el estadio Snapdragon. El partido se transmitirá a través de Apple TV.

    “Creo que intentamos usar la energía de los fanáticos. Las personas aquí en San Diego son excelentes seguidores; aman el fútbol. Para nosotros es buenísimo sentir ese apoyo del público”, enfatizó Godoy.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Se reactiva el Béisbol Juvenil: Oeste busca cerrar ante Metro y Chiriquí apunta a la revancha frente a Coclé. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero. Leer más