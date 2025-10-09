Aníbal Godoy: ‘Somos panameños y a todos nos conviene clasificar al Mundial’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El capitán de la selección panameña, Aníbal Godoy, será una de las ausencias más sensibles en el duelo de este viernes contra El Salvador por las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026.

El mediocampista del San Diego FC de la MLS, quien ostenta el récord histórico de 152 internacionalidades con la camiseta nacional, cumplirá sanción tras acumular tarjetas amarillas en los encuentros frente a Guyana (junio 2024) y Guatemala (septiembre 2025).

Desde la grada, alentará a sus compañeros en una cita que, según sus propias palabras, “no admite mañana”.

Durante la atención a medios en el Centro de Alto Rendimiento, Godoy transmitió un mensaje de optimismo y autocrítica.

“El grupo ha tenido una semana muy bonita. Teníamos tiempo que no teníamos una semana tan productiva como esta. Se ha visto mucha concentración, mucha convicción, alegría y unión. Eso es lo que necesitamos como grupo y como país. Sabemos que esto es un tema país y estamos convencidos de que mañana vamos a hacer un gran partido”, aseguró el capitán.

El volante advirtió que será un reto mental y táctico ante un rival dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, viejo conocido de la afición panameña.

“Hay que tener paciencia. Nos podemos encontrar con un escenario donde El Salvador nos espere. Hemos entrenado todos los escenarios. Lo importante es que hemos sido autocríticos a nivel individual y grupal, de lo que no hicimos bien en la ventana anterior. Esta vez queremos hacerlo mucho mejor”, explicó.

Ante la pregunta de La Prensa, Godoy no ocultó la presión que pesa sobre el equipo tras los resultados de septiembre, pero insistió en que es parte natural de la competencia.

“Siempre ha habido presión, con dos puntos o con seis. Si tuviéramos seis, también habría presión de ganar para sellar la clasificación. Ahora es un poquito más complicado porque estamos obligados a ganar. El grupo sabe que no hay mañana, pero también hay que ser inteligentes, no salir a lo loco, porque el Bolillo y El Salvador jugarán su partido y nosotros el nuestro”, subrayó.

Consciente de la dificultad de jugar en el estadio Cuscatlán, donde Panamá nunca ha ganado en eliminatorias, Godoy apeló a la experiencia del plantel.

“Aquí hay jugadores que han estado en estadios más complicados y con más presión. Lo que necesitamos es paciencia y convicción. Creer que vamos a sacar los tres puntos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en su posición”, afirmó.

El capitán aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición panameña, pidiendo respaldo incondicional.

“Esta camiseta no necesita hipocresía. Necesita ser fanático de verdad. Somos panameños todos y a todos nos conviene que Panamá vaya al Mundial. Hay que unirse, se lo digo de corazón. Hay que estar juntos desde mañana y hasta que acabe la eliminatoria”, expresó con firmeza.

Godoy también recordó que el 10 de octubre tiene un valor simbólico para el fútbol nacional, al cumplirse ocho años de la histórica clasificación a Rusia 2018 y cinco del debut de Thomas Christiansen al frente de la selección.

“Estamos conscientes de la historia que logramos un día como mañana y creo que se puede repetir algo lindo. Este grupo está muy motivado, con una mentalidad distinta, y creo que mañana lo vamos a demostrar dentro de la cancha”, concluyó.