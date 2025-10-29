Aníbal Godoy y San Diego FC buscan avanzar a la siguiente ronda de los MLS ‘Playoffs’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.



El capitán de la selección de Panamá y mediocampista de San Diego FC, Aníbal Godoy, se mostró confiado tras la victoria 2-1 de su equipo sobre Portland Timbers en el primer partido de los Audi MLS Cup Playoffs.

Este triunfo histórico marcó un hito en la historia de la Major League Soccer (MLS), ya que San Diego FC se convirtió en el tercer equipo de expansión en la liga en ganar su primer encuentro de postemporada en su año debut, uniéndose a Nashville SC (2020) y Chicago Fire FC (1998).

Godoy, quien tiene 11 temporadas de experiencia en la MLS, destacó la importancia de la victoria y el enfoque mental necesario para enfrentar la revancha en Portland.

“De visita o de local tratamos de hacer lo mismo, es la identidad que tiene el club. Demostramos en todo el partido esa actitud y eso lo debemos demostrar en Portland,” afirmó el capitán panameño a la MLS en Español.

AND WE TAKE A 1-0 LEAD IN THE SERIES.



SEE Y'ALL IN PORTLAND pic.twitter.com/XgRR0Gkpzl — San Diego FC (@sandiegofc) October 27, 2025

El partido de ida en San Diego comenzó con dominio local, gracias a los goles de Onni Valakari (23’) y Anders Dreyer (30’), que pusieron al equipo con ventaja 2-0.

Aunque Portland logró descontar con un gol de Kristoffer Velde al minuto 36, la expulsión de Jimer Fory (66’) complicó aún más las aspiraciones de remontar para los visitantes. A pesar de los esfuerzos de Portland, el equipo de San Diego logró mantener su ventaja hasta el final.

Godoy, quien ha sido una pieza fundamental en el mediocampo del San Diego FC, subrayó que el éxito en los playoffs requiere algo más que solo habilidad técnica.

let's take it back to this Godoy tackle. yoooo pic.twitter.com/wBEtfM24GW — San Diego FC (@sandiegofc) October 27, 2025

“Sé que ahora es un punto de inflexión. Los playoffs son completamente diferentes, y tenemos que estar preparados, sobre todo mentalmente,” destacó Godoy en una entrevista a San Diego Union-Tribune.

Este logro también resalta la temporada histórica de San Diego FC, que, en su primer año en la MLS, estableció récords de expansión con 63 puntos y 19 victorias.

El equipo, que está liderado por figuras como Anders Dreyer (19 goles, 19 asistencias), Chucky Lozano (9 goles, 10 asistencias) y Milan Iloski (10 goles), logró terminar en la primera posición de la Conferencia Oeste, lo que les dio acceso directo a la Concacaf Champions Cup 2026.

La franquicia californiana ha demostrado que su llegada a la MLS no fue solo para competir, sino para establecerse de inmediato como una potencia dentro de la liga, desafiando la creencia de que los equipos de expansión necesitan años de desarrollo antes de obtener el éxito.

Con la victoria de 2-1 sobre Portland, San Diego FC llega al partido de vuelta con la ventaja, pero Aníbal Godoy advierte que nada está decidido aún.

“Tenemos que aprovechar lo que hemos hecho antes y concentrarnos en el domingo,” concluyó, dejando claro que el equipo está preparado para seguir haciendo historia en su primer año de postemporada.

Este sábado 1 de noviembre, San Diego FC buscará cerrar su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs enfrentando a Portland Timbers en el partido de vuelta, donde Aníbal Godoy y su equipo intentarán extender su racha ganadora para seguir demostrando que la expansión del club no es solo un fenómeno de debut, sino el inicio de una nueva era de éxitos en la MLS.