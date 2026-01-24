Panamá, 24 de enero del 2026

    TENIS

    Anisimova arrolla a Stearns y se mete en octavos de Australia

    Amanda Anisimova impone su jerarquía en Melbourne, supera con solvencia a Peyton Stearns y reafirma su condición de aspirante al título en el Abierto de Australia.

    EFE
    Amanda Anisimova of the USA celebrates winning the Women’s 3rd round match against compatriot Peyton Stearns on day 7 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 24 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/LUKAS COCH

    La estadounidense Amanda Anisimova, cuarta cabeza de serie, avanzó este sábado a la cuarta ronda del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a su compatriota Peyton Stearns por 6-1 y 6-4.

    Anisimova dominó el encuentro de principio a fin gracias a un servicio potente y preciso, con velocidades que superaron los 170 km/h, y un juego agresivo desde el fondo de la pista.

    La jugadora de 24 años combinó golpes profundos, devoluciones contundentes y una alta eficacia en los puntos clave para neutralizar los intentos de reacción de Stearns, 53 del mundo y también de 24 años.

    Aunque Stearns logró mantener la pelea en algunos tramos del segundo set e incluso consiguió un quiebre para alargar el partido, Anisimova recuperó el control con solidez mental y cerró el duelo en 1 hora y 11 minutos, mostrando compostura en los momentos decisivos.

    Con esta victoria, Anisimova consolida su condición de aspirante al título y continúa su recorrido en Melbourne, donde se enfrentará en cuarta ronda con la china Xinyu Wang, quien venció a la checa Linda Noskova en sets corridos (7-5, 6-4).

    En 2025, Anisimova protagonizó la mejor temporada de su carrera, consolidándose como una de las principales figuras del circuito femenino.

    La estadounidense alcanzó sus primeras finales de Grand Slam en Wimbledon y el US Open, conquistó el título en Doha y cerró el año dentro del “top 5” del ránking mundial, confirmando un notable salto de calidad y regularidad.

    En el Abierto de Australia 2025, tuvo una actuación más discreta y fue eliminada en la segunda ronda tras caer en un duelo competitivo ante la británica Emma Raducanu, actual número 29 del mundo.

    EFE

    Agencia de noticias


