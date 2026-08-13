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    NBA

    Antetokounmpo regresará a Milwaukee en enero con la camiseta de los Miami Heat

    La NBA publicó el calendario de la temporada 2026-27, que comenzará el 20 de octubre y terminará el 11 de abril.

    EFE
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    Antetokounmpo regresará a Milwaukee en enero con la camiseta de los Miami Heat
    El regreso del alero griego a Milwaukee será uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada: Foto: EFE

    Giannis Antetokounmpo viajará a Milwaukee para enfrentarse a los Bucks con la camiseta de los Miami Heat el 28 de enero, uno de los regresos más esperados que la NBA desveló este jueves cuando publicó el calendario oficial de la próxima temporada.

    El alero griego abandonó este verano la disciplina de los Bucks, el equipo que lo seleccionó en el ‘draft’ de 2013, rumbo a los Heat, donde cree que sus opciones de lograr el segundo anillo de su carrera son mayores.

    Antes de jugar como visitante en Milwaukee, Antetokounmpo se enfrentará a su exequipo el 18 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en una noche que también marcará la vuelta a su antigua casa de Tyler Herro, Kel’el Ware o Jaime Jáquez Jr, quienes fueron las monedas de cambio para la llegada del griego.

    Otro de los regresos que tiene fecha desde este jueves es el de Jaylen Brown a Boston. El escolta fue traspasado a los Philadelphia 76ers y buscará vengarse el 21 de enero frente a la afición de los Celtics.

    Además, LaMelo Ball, ahora en los Minnesota Timberwolves, jugará en Charlotte contra los Hornets el 15 de febrero y Trae Young, que fue traspasado el año pasado a Washington Wizards pero no llegó a debutar por una lesión, volverá a Atlanta el 6 de noviembre.

    El ansiado regreso de LeBron James al Crypto.com Arena de Los Angeles Lakers ocurrirá el día de Navidad, como había anunciado previamente la NBA.

    Ese mismo día los San Antonio Spurs y los New York Knicks reeditarán en el Madison Square Garden las finales de los últimos ‘playoffs’, que se saldaron con victoria neoyorquina. El segundo asalto tendrá lugar en San Antonio el 7 de marzo.

    Mientras tanto, la esperada serie entre los Spurs de Victor Wembanyama y los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, que el año pasado dejó una fuerte rivalidad y alcanzó a la final de la Conferencia Oeste, tendrá tres capítulos: el 20 de octubre, el 11 de febrero y el 14 de marzo.

    La temporada regular 2026/27 comenzará el 20 de octubre con tres partidos: Celtics-Detroit Pistons, 76ers-Knicks y Spurs-Thunder, y concluirá el 11 de abril de 2027.

    El All-Star tendrá lugar del 19 al 21 de febrero en Phoenix.

    EFE

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