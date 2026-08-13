Antetokounmpo regresará a Milwaukee en enero con la camiseta de los Miami Heat

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La NBA publicó el calendario de la temporada 2026-27, que comenzará el 20 de octubre y terminará el 11 de abril.

Giannis Antetokounmpo viajará a Milwaukee para enfrentarse a los Bucks con la camiseta de los Miami Heat el 28 de enero, uno de los regresos más esperados que la NBA desveló este jueves cuando publicó el calendario oficial de la próxima temporada.

El alero griego abandonó este verano la disciplina de los Bucks, el equipo que lo seleccionó en el ‘draft’ de 2013, rumbo a los Heat, donde cree que sus opciones de lograr el segundo anillo de su carrera son mayores.

The jersey reveal y’all have been waiting for… pic.twitter.com/j50dAQEx04 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 16, 2026

Antes de jugar como visitante en Milwaukee, Antetokounmpo se enfrentará a su exequipo el 18 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en una noche que también marcará la vuelta a su antigua casa de Tyler Herro, Kel’el Ware o Jaime Jáquez Jr, quienes fueron las monedas de cambio para la llegada del griego.

Otro de los regresos que tiene fecha desde este jueves es el de Jaylen Brown a Boston. El escolta fue traspasado a los Philadelphia 76ers y buscará vengarse el 21 de enero frente a la afición de los Celtics.

Además, LaMelo Ball, ahora en los Minnesota Timberwolves, jugará en Charlotte contra los Hornets el 15 de febrero y Trae Young, que fue traspasado el año pasado a Washington Wizards pero no llegó a debutar por una lesión, volverá a Atlanta el 6 de noviembre.

El ansiado regreso de LeBron James al Crypto.com Arena de Los Angeles Lakers ocurrirá el día de Navidad, como había anunciado previamente la NBA.

Ese mismo día los San Antonio Spurs y los New York Knicks reeditarán en el Madison Square Garden las finales de los últimos ‘playoffs’, que se saldaron con victoria neoyorquina. El segundo asalto tendrá lugar en San Antonio el 7 de marzo.

The Knicks and Spurs will meet twice in the 2026-27 NBA regular season in rematches of the 2026 NBA Finals: Christmas Day and March 7.



Their Dec. 25 matchup marks the first time in nine years that Christmas Day features a rematch of the previous season’s Finals (CLE at GSW in… pic.twitter.com/FGlXhrgLRw — NBA Communications (@NBAPR) August 13, 2026

Mientras tanto, la esperada serie entre los Spurs de Victor Wembanyama y los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, que el año pasado dejó una fuerte rivalidad y alcanzó a la final de la Conferencia Oeste, tendrá tres capítulos: el 20 de octubre, el 11 de febrero y el 14 de marzo.

La temporada regular 2026/27 comenzará el 20 de octubre con tres partidos: Celtics-Detroit Pistons, 76ers-Knicks y Spurs-Thunder, y concluirá el 11 de abril de 2027.

A CAN'T-MISS TRIPLEHEADER TO OPEN THE SEASON.



🍿 Jayson Tatum, Paul George and the Celtics visit Cade Cunningham and last year's top-seeded Pistons



🍿 LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the Knicks on their championship banner raising night at… pic.twitter.com/jazcOOP8PB — NBA (@NBA) August 11, 2026

El All-Star tendrá lugar del 19 al 21 de febrero en Phoenix.