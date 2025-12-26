Panamá, 26 de diciembre del 2025

    NBA

    Anthony Davis se perderá varios partidos por una lesión en la ingle

    EFE
    Anthony Davis se lesionó en el partido contra los Golden State Warriors. Tomada de X: @FlaggMavs.

    Anthony Davis, jugador de los Dallas Mavericks, se perderá varios partidos por una lesión en la ingle que le forzó a retirarse el jueves durante el juego que perdió su equipo ante los Golden State Warriors en San Francisco.

    Davis fue examinado este viernes y sufre una “leve distensión en la ingle”, informó la cadena ESPN, que apunta que su caso será evaluado a diario.

    El ala-pívot, de 32 años, tiene un largo historial de lesiones que le han hecho perderse decenas de encuentros a lo largo de su carrera.

    Al inicio de esta temporada se perdió catorce partidos por un problema en su gemelo, y el año pasado se lesionó poco después de llegar a Dallas en el traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

    Davis promedia 20,5 puntos y 10,9 rebotes por noche en los 16 encuentros que ha disputado esta campaña. Esta cifra de anotación es la menor desde su primer año en la NBA.

    Los Mavericks (12-20) no están viviendo una temporada cómoda, aunque se encuentran a un partido de distancia del ‘play-in’ en la Conferencia Oeste. El número 1 del último ‘draft’. Cooper Flagg, está tomando progresivamente las riendas de la franquicia texana.

    EFE

