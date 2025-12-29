Anthony Joshua: herido en accidente de tráfico en Nigeria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, informaron a EFE autoridades de seguridad vial.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

BREAKING NEWS: Boxing champion Anthony Joshua has survived a deadly car crash in Nigeria that killed two people. He was a passenger in a Lexus when it reportedly smashed into a truck. This is him being carried out of his vehicle, clearly in agony. But he is said to be OK. pic.twitter.com/Ppm2EHj8mn — Piers Morgan (@piersmorgan) December 29, 2025

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtubero convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años.

These are the two guys that were with Anthony Joshua, they arrived in Nigeria 8hours ago and now they’re gone 💔💔 pic.twitter.com/2z8LqUjpOZ — 𝔼𝕤𝕞𝕒𝕣𝕥😎 (@Esmart26) December 29, 2025

Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias —26 de ellas por nocaut y tres por puntos— y sólo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.