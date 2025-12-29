Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BOXEO

    Anthony Joshua: herido en accidente de tráfico en Nigeria

    EFE
    Anthony Joshua: herido en accidente de tráfico en Nigeria
    Anthony Joshua venció a Jake Paul hace unos días. Foto: Tomada de video de @netflix

    El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, informaron a EFE autoridades de seguridad vial.

    Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

    El accidente ocurrió cuando el todoterreno en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”.

    Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

    Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el youtubero convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.

    El peso pesado regresó a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses y se espera que pelee contra su viejo rival, Tyson Fury, el año próximo.

    Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó junto a su familia al Reino Unido.

    Aunque sobresalía en atletismo y fútbol americano, Joshua se inició en el boxeo a los 18 años.

    Cuatro años después, dejaría de ser amateur tras hacerse con el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en la categoría superior a los 91 kilos.

    Desde entonces, Joshua posee una carrera profesional de 32 peleas, con 29 victorias26 de ellas por nocaut y tres por puntos— y sólo cuatro derrotas, dos por nocaut y dos por puntos.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más