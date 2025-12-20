Panamá, 20 de diciembre del 2025

    Boxeo

    Anthony Joshua noquea a Jake Paul en el sexto asalto

    Humberto Cornejo
    Jake Paul intenta defenderse del ataque de Anthony Joshua. Foto: Tomada de video de @netflix

    El británico Anthony Joshua impuso su experiencia y poder para vencer por nocaut en el sexto asalto al youtuber Jake Paul, en un combate de peso pesado disputado este viernes ante 19,600 aficionados en el Kaseya Center.

    Dos veces campeón mundial, Joshua dominó el duelo y dejó clara la diferencia de nivel. En el quinto asalto envió dos veces a la lona a Paul y, al inicio del sexto, lo volvió a derribar con un uppercut de derecha. Aunque el estadounidense logró ponerse de pie, pero el desenlace fue inevitable. Joshua lo castigó con un potente derechazo a la cabeza, provocando la cuarta caída, tras la cual el árbitro Christopher Young detuvo el combate a los 1:31 minutos.

    Con este triunfo, Joshua (29-4, 26 nocauts) vuelve a colocarse en la conversación principal de la división, con la mira puesta en recuperar el título mundial que perdió ante Oleksandr Usyk, además de mantener abierta la posibilidad de un futuro combate ante Tyson Fury, aunque este último se encuentra retirado.

    El combate marcó el regreso de Joshua al ring luego de haber sido noqueado por Daniel Dubois en septiembre de 2024. Desde el primer asalto, el inglés controló el ritmo, aprovechó su mayor alcance y fue desgastando a Paul con golpes precisos.

    Por su parte, Jake Paul (12-2), quien pesó 216 libras, frente a las 243 de Joshua, reconoció la superioridad de su rival.

    La velada también contó con el atractivo adicional un combate preliminar en el que Anderson Silva derrotó por nocaut técnico a Tyron Woodley en el segundo asalto.

