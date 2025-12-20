Anthony Joshua noquea a Jake Paul en el sexto asalto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El británico Anthony Joshua impuso su experiencia y poder para vencer por nocaut en el sexto asalto al youtuber Jake Paul, en un combate de peso pesado disputado este viernes ante 19,600 aficionados en el Kaseya Center.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Dos veces campeón mundial, Joshua dominó el duelo y dejó clara la diferencia de nivel. En el quinto asalto envió dos veces a la lona a Paul y, al inicio del sexto, lo volvió a derribar con un uppercut de derecha. Aunque el estadounidense logró ponerse de pie, pero el desenlace fue inevitable. Joshua lo castigó con un potente derechazo a la cabeza, provocando la cuarta caída, tras la cual el árbitro Christopher Young detuvo el combate a los 1:31 minutos.

Con este triunfo, Joshua (29-4, 26 nocauts) vuelve a colocarse en la conversación principal de la división, con la mira puesta en recuperar el título mundial que perdió ante Oleksandr Usyk, además de mantener abierta la posibilidad de un futuro combate ante Tyson Fury, aunque este último se encuentra retirado.

El combate marcó el regreso de Joshua al ring luego de haber sido noqueado por Daniel Dubois en septiembre de 2024. Desde el primer asalto, el inglés controló el ritmo, aprovechó su mayor alcance y fue desgastando a Paul con golpes precisos.

Por su parte, Jake Paul (12-2), quien pesó 216 libras, frente a las 243 de Joshua, reconoció la superioridad de su rival.

JAKE PAUL VS. ANTHONY JOSHUA IS UNDERWAY.



LIVE NOW ONLY ON NETFLIX! #JakeJoshua pic.twitter.com/HMYhjaep5g — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

La velada también contó con el atractivo adicional un combate preliminar en el que Anderson Silva derrotó por nocaut técnico a Tyron Woodley en el segundo asalto.