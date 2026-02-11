Antón, la rana dorada, es presentada como mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El comité organizador reveló el video oficial, detalló novedades del programa deportivo y anunció el recorrido nacional de la antorcha y próximos lanzamientos para el público

La rana dorada “Antón” fue presentada oficialmente como la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en un acto en el que el comité organizador expuso el concepto, el video promocional y varias novedades del evento multideportivo que reunirá a 2 mil atletas de 15 países.

La figura de Antón nace inspirada en la rana dorada panameña, especie emblemática asociada a la suerte y al buen augurio en pueblos originarios, pero también reconocida por su historia de supervivencia frente a la pérdida de hábitat, la contaminación y enfermedades.

El comité destacó que la mascota simboliza resiliencia, esperanza, protección del entorno, disciplina y superación, valores que se busca proyectar en la competencia.

En el video oficial, Antón aparece practicando los 24 deportes del programa y recorriendo escenarios icónicos del deporte panameño como el estadio Rommel Fernández, la Arena Roberto Durán y el estadio Juan Demóstenes Arosemena, además de una secuencia de surf en playa Venao.

En la develación participaron miembros de la fundación Evacc, dedicada al estudio, investigación, conservación y reproducción ex situ de anfibios y otros vertebrados en peligro en Panamá.

El comité confirmó que próximamente será el lanzamiento público de la mascota en formato físico y que habrá souvenirs disponibles para atletas y aficionados.

Entre las novedades deportivas, se informó que los Juegos Panamá 2026 contarán con 22 deportes oficiales y ajedrez como disciplina invitada.

También se presentaron los pictogramas de cada deporte, incluyendo dos variantes para fútbol: uno para fútbol 11 y otro para futsal.

La ceremonia de apertura se realizará el domingo 12 de abril en el estadio Rommel Fernández. Antes del acto inaugural se desarrollará el recorrido de la antorcha, que visitará las 10 provincias del país.

La directora de los Juegos, Anamae Orillac, explicó que la elección de la mascota surgió tras descartar una opción anterior.

“Teníamos otra mascota y por alguna razón otros juegos que iban a ser después de nosotros iban a ser la misma mascota. Entonces empezamos, digamos, de alguna manera a tirar ideas y demás y dentro de la organización se pensó en la rana dorada”.

Anamae Orillac es la directora de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Cortesía/Comité Olímpico de Panamá

Añadió que la propuesta fue elevada al consejo internacional: “lo vieron como ¡guau! Nos encanta, nos parece buenísimo, nos representa”.

Sobre el simbolismo, indicó que “más allá de representar un animal o una mascota como tal, estamos representando la biodiversidad, la resiliencia y muchas cualidades que tiene la rana dorada”.

También confirmó el enfoque nacional del relevo: “La antorcha va a llegar a todas las esquinas del país… La idea es que la antorcha recorra cada lugar de nuestro país”.

Héctor Bultrón, coordinador de cultura y experiencia de los atletas, detalló que trabajan en el tour de la antorcha, el tour de la mascota, las ceremonias, el fan fest y un programa cultural en las sedes deportivas.

Explicó que buscan que la experiencia sea integral y que, junto al Ministerio de Educación, se impulsa la asistencia de estudiantes a los escenarios. Adelantó que próximamente se harán anuncios sobre la venta de entradas para las competencias.