Antón vence a Alemania y avanza a la final internacional de la Serie Mundial Preintermedia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Impulsado por una actuación ofensiva espectacular en los primeros episodios, el equipo de Pequeñas Ligas de Antón derrotó este jueves a la novena de Alemania, representante de Europa y África, por 9-3 en la semifinal internacional de la Serie Mundial de Béisbol Preintermedio.

Con este triunfo, la novena coclesana aseguró su pase a la final internacional, donde enfrentará este sábado al equipo de Asia Pacífico (China Taipéi), que ya los venció en el debut por 11-0. Para lograr la revancha, necesitarán una actuación impecable.

La novena panameña no pudo haber tenido un mejor comienzo. Después de retirar sin sobresaltos a los peloteros alemanes en la primera entrada, Diego Camargo, Javier González y Gederik Amparo recibieron base por bolas de forma consecutiva, llenando las bases.

Un sencillo de Carlos Aragón al jardín derecho impulsó las dos primeras carreras istmeñas. Poco después, Amparo anotó tras un error alemán, y un doble de Ariel Albaez llevó a Aragón al plato para colocar el marcador 4-0 al cierre del primer episodio.

En la parte alta de la segunda entrada, Albaez, como lanzador, retiró a los tres bateadores germanos en fila. Panamá aumentó la ventaja con un doble de Carlos Navas que impulsó a Andrés García para el 5-0.

Luego de retirar a dos bateadores y otorgar una base por bolas, Albaez fue relevado por Marvin Flores, quien ponchó al último rival para completar tres entradas sin permitir carreras ni imparables.

La ofensiva siguió encendida en la tercera entrada. Camargo abrió con doble, González recibió base por bolas y Amparo conectó triple productor de dos carreras. Un batazo corto de Aragón sumó la octava, y un rodado de Yasset Castrellón trajo la novena. En apenas tres entradas, Panamá dominaba 9-0.

En el cuarto episodio, Flores mantuvo el control, cediendo solo una base por bolas. Alemania despertó en el quinto con dos sencillos consecutivos y una base por bolas para llenar las bases. Dos rodados consecutivos produjeron las primeras dos carreras europeas, pero la amenaza terminó con un elevado al izquierdo.

En el sexto, Alemania volvió a colocar corredores en posición de anotar, pero la defensa panameña reaccionó a tiempo. Finalmente, en la séptima entrada, los europeos marcaron una tercera carrera antes de que Antón cerrara el partido para sellar la victoria por 9-3.

Próximo desafío: Antón enfrentará a China Taipéi este sábado 9 de agosto a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), buscando el pase a la final mundial.