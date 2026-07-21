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    Fútbol

    Antony Herbert ficha por el GD Chaves de Portugal

    El joven panameño da un nuevo paso en Europa tras su paso por el fútbol español.

    Humberto Cornejo
    Antony Herbert ficha por el GD Chaves de Portugal
    Antony Herbert firmando el contrato con el club portugués. Foto: Tomada de @grupo_desportivo_chaves

    El panameño Antony Herbert continúa dando pasos firmes en su carrera internacional al ser anunciado como nuevo jugador del GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, de cara a la temporada 2026/27.

    “Chaves Sports Group ha llegado a un acuerdo para fichar al defensa Antony Herbert, procedente de UB Conquense, quien se incorporará al primer equipo para la temporada 2026/27”, expresó el club en sus redes sociales.

    El lateral derecho, de 21 años, llega procedente del UB Conquense, conjunto que milita en la cuarta categoría del fútbol español, donde venía acumulando experiencia en el balompié europeo.

    En su sitio web, el GD Chaves destacó que el juvenil colonense reforzará el costado derecho de la defensa, aportando velocidad y ambición de cara a los desafíos de la nueva campaña.

    Antes de su aventura en Europa, Herbert defendió los colores del Árabe Unido en el fútbol panameño, club en el que comenzó a proyectarse.

    A nivel de selecciones, el jugador formó parte de la selección Sub-20 de Panamá que disputó la Copa del Mundo de 2025 en Chile.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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