Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Apagones opacan triunfo de Los Santos ante Colón

    Cortes eléctricos interrumpieron el juego en Las Tablas, donde Los Santos venció a Colón y consiguió su primera victoria de la temporada.

    Jaime Heilbron
    Apagones opacan triunfo de Los Santos ante Colón
    Los Santos consiguió su primera victoria, derrotando a Colón 3-1. Tomada de Instagram: @graphicsbyyala.

    La novena de béisbol mayor de Los Santos consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar 3-1 a Colón en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas, en un partido que quedó marcado por factores externos.

    Aunque el resultado favoreció a los santeños, el desarrollo del juego pasó a un segundo plano debido a problemas eléctricos que afectaron la experiencia en el estadio.

    Por segunda vez en los primeros días del torneo, la experiencia del fanático se vio comprometida por situaciones ajenas al terreno de juego.

    El primer incidente ocurrió con dos outs en la parte baja de la primera entrada, cuando un apagón total dejó el estadio completamente a oscuras, obligando a detener el partido.

    La energía eléctrica regresó seis minutos después, y tras un breve calentamiento del lanzador colonense, el juego se reanudó nueve minutos después del corte.

    Sin embargo, esa no sería la única interrupción.

    En la parte baja de la segunda entrada, nuevamente con Los Santos al bate, se registró un segundo apagón, esta vez con una duración de 15 minutos, afectando no solo el ritmo del encuentro, sino también la transmisión televisiva.

    Tras la reanudación, el partido se desarrolló sin nuevos contratiempos, permitiendo que Los Santos asegurara su primer triunfo de la campaña.

    Otros resultados de la jornada

    En el resto de la jornada, Panamá Oeste venció 15-2 a Chiriquí Occidente, Chiriquí superó 5-4 a Panamá Este, Coclé derrotó 7-3 a Bocas del Toro y Veraguas mantuvo su invicto al imponerse 7-4 a Panamá Metro.

    El encuentro entre Darién y Herrera fue pospuesto por lluvia.

    Partidos de esta noche

    El Torneo Nacional de Béisbol Mayor seguirá en acción esta noche con los siguientes partidos, todos a las 7:00 p.m.:

    • Panamá Este @ Bocas del Toro

    • Panamá Oeste @ Chiriquí

    • Coclé @ Chiriquí Occidente

    • Panamá Metro @ Los Santos

    • Darién @ Veraguas

    • Colón @ Herrera

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

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