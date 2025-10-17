Panamá, 17 de octubre del 2025

    Automovilismo

    Apple TV llega a un acuerdo para transmitir las carreras de F1 en Estados Unidos a partir de 2026

    EFE
    El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, entra en boxes durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en Francorchamps, Bélgica. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

    La plataforma Apple TV tendrá, a partir de 2026, los derechos exclusivos en Estados Unidos para la transmisión de la Fórmula 1, según un acuerdo anunciado este viernes entre el campeonato automovilístico internacional y el servicio de emisión en directo.

    El acuerdo, con una duración de cinco años, supondrá que los entrenamientos libres, calificación, carreras de esprint y los grandes premios del campeonato serán transmitidos en Estados Unidos por Apple TV.

    Aunque ni Apple TV ni F1 han ofrecido cifras económicas del contrato, medios especializados han señalado que ronda los 140 millones de dólares por temporada.

    La llegada de Apple TV a la Fórmula 1 supone el fin de la relación de siete años con ESPN, el canal de televisión deportivo estadounidense propiedad de Disney.

    El contrato con Apple TV también confirma el creciente interés mundial por la Fórmula 1. Desde que Liberty Media adquirió la organización del campeonato en 2018, los seguidores del deporte en los medios sociales han pasado de 18,7 millones a 107,6 millones.

    A la popularidad de la Fórmula 1 han contribuido series como ‘Drive to Survive’, que emite Netflix desde 2019 y que ha ganado un gran número de seguidores en Estados Unidos, un mercado en el que Liberty Media quiere ampliar la presencia del deporte.

    Una encuesta hecha este año por F1 señaló que el 47 % de los nuevos aficionados estadounidenses a la máxima categoría del automovilismo mundial que siguen el deporte desde hace menos de cinco años tienen entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres.

    El servicio de ‘streaming’ de Apple también ofrecerá de forma gratuita algunas carreras y entrenamientos libresdurante la temporada.

    Además, “Apple amplificará el deporte a través de Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+”, señaló la F1 en un comunicado.

    El servicio de retransmisión F1 TV Premium de la Fórmula 1 seguirá estando disponible en Estados Unidos, pero por medio de Apple TV. Los suscriptores de Apple tendrán acceso gratuito a F1 TV Premium.

    El acuerdo llega después de que Apple TV produjese el largometraje ‘F1: The Movie’, protagonizado por Brad Pitt, que se rodó en varios circuitos del calendario durante los fines de semana de competición.

    Para la realización de la película, que ha recaudado unos 628 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un presupuesto de alrededor de 200 millones, Apple TV desarrolló una nueva tecnología y una cámara especial para filmar desde los vehículos, que podría utilizar en sus retransmisiones.

    Apple también ha apuntado a una integración con la realidad virtual en sus futuras emisiones.

    Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de Fórmula 1, declaró que “es una asociación increíblemente ilusionante tanto para Fórmula 1 como para Apple”.

    Por su parte, Eddy Cue, vicepresidente de Apple, afirmó que “2026 marca una nueva era transformadora para Fórmula 1, desde nuevos equipos a nuevas regulaciones”, en referencia a la llegada del equipo estadounidense Cadillac y al inicio de una nueva serie de normativas técnicas que cambiarán los vehículos.

    EFE

    Agencia de noticias


