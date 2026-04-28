Panamá, 28 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Legislativo

    Aprueban reformas en primer debate a ley que reorganiza Pandeportes

    La iniciativa, presentada por participación ciudadana en 2024, busca actualizar la Ley 50 de 2007 y fortalecer la gobernanza del sistema deportivo nacional.

    Guillermo Pineda G.
    Aprueban reformas en primer debate a ley que reorganiza Pandeportes
    Diputados Jorge Bloise y Manuel Campos, de la Comisión de Educación. Foto/ TVL

    La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este lunes en primer debate modificaciones al Proyecto de Ley 198, una iniciativa que busca reorganizar el funcionamiento del deporte nacional mediante reformas a la legislación vigente.

    El proyecto, que llegó al Legislativo a través de participación ciudadana y fue presentado a finales de septiembre de 2025, plantea cambios a la Ley General de Deportes, originalmente conocida como la Ley 16 de 1995 y posteriormente reformada como la Ley 50 de 2007, marco que rige actualmente a Pandeportes.

    La sesión estuvo liderada por el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, quien dirigió el análisis y discusión de una serie de ajustes enfocados principalmente en el funcionamiento de las federaciones deportivas y la figura de los patronatos.

    Durante la jornada participaron figuras del deporte nacional, entre ellas Iveth Valdés, presidenta del Comité Paralímpico de Panamá, y Miguel Ordóñez, quienes expusieron la necesidad de actualizar la normativa para responder a las demandas actuales del sistema deportivo.

    Las reformas aprobadas en esta primera fase buscan fortalecer la estructura organizativa del deporte, con énfasis en mejorar la gobernanza de las federaciones y redefinir el rol de los patronatos en la administración de instalaciones y recursos.

    La jornada del lunes también incluyó el sustento de las memorias 2025 de Pandeportes.

    Aprueban reformas en primer debate a ley que reorganiza Pandeportes
    Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Archivo

    Para este martes se prevé que Ordóñez comparezca ante la Comisión de Presupuesto para sustentar solicitudes de traslado de partidas relacionadas con el estadio Roberto Mariano Bula, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 y el estadio Maracaná.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más
    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad. Leer más