Aprueban reformas en primer debate a ley que reorganiza Pandeportes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa, presentada por participación ciudadana en 2024, busca actualizar la Ley 50 de 2007 y fortalecer la gobernanza del sistema deportivo nacional.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este lunes en primer debate modificaciones al Proyecto de Ley 198, una iniciativa que busca reorganizar el funcionamiento del deporte nacional mediante reformas a la legislación vigente.

El proyecto, que llegó al Legislativo a través de participación ciudadana y fue presentado a finales de septiembre de 2025, plantea cambios a la Ley General de Deportes, originalmente conocida como la Ley 16 de 1995 y posteriormente reformada como la Ley 50 de 2007, marco que rige actualmente a Pandeportes.

La sesión estuvo liderada por el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, quien dirigió el análisis y discusión de una serie de ajustes enfocados principalmente en el funcionamiento de las federaciones deportivas y la figura de los patronatos.

🔵 Proyecto de ley N.° 198, que dicta la Ley General de Deportes. Proponente: H.D. Jorge Bloise y otros. pic.twitter.com/KhR5QHYxkz — Asamblea Nacional (@asambleapa) April 27, 2026

Durante la jornada participaron figuras del deporte nacional, entre ellas Iveth Valdés, presidenta del Comité Paralímpico de Panamá, y Miguel Ordóñez, quienes expusieron la necesidad de actualizar la normativa para responder a las demandas actuales del sistema deportivo.

Las reformas aprobadas en esta primera fase buscan fortalecer la estructura organizativa del deporte, con énfasis en mejorar la gobernanza de las federaciones y redefinir el rol de los patronatos en la administración de instalaciones y recursos.

La jornada del lunes también incluyó el sustento de las memorias 2025 de Pandeportes.

Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Archivo

Para este martes se prevé que Ordóñez comparezca ante la Comisión de Presupuesto para sustentar solicitudes de traslado de partidas relacionadas con el estadio Roberto Mariano Bula, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 y el estadio Maracaná.