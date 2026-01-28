Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VIOLENCIA

    Apuñalan a dos hinchas del Chelsea en Nápoles

    Dos aficionados del Chelsea fueron apuñalados en Nápoles antes del duelo de Champions. Están fuera de peligro y el club pidió máxima precaución a sus seguidores.

    EFE
    Apuñalan a dos hinchas del Chelsea en Nápoles
    Dos fanáticos del Chelsea de Inglaterra fueron apuñalados en Nápoles el martes por la noche, previo al duelo por Champions League entre el Napoli de Italia y el club de la capital inglesa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

    Dos aficionados del Chelsea han sido apuñalados en Nápoles, aunque su vida no corre peligro, en la previa del partido de la Liga de Campeones que se disputará este miércoles.

    +info

    Djokovic avanza a semifinales tras la retirada de MusettiPegula remonta en el segundo set y avanza a semifinales en MelbourneRybakina arrolla a Swiatek y avanza a semifinales en AustraliaSinner impone su ley y vuelve a citarse con Djokovic

    Según el diario británico “The Sun”, los dos hinchas del Chelsea sufrieron el ataque cuando estaban camino de un bar en la ciudad italiana y fueron perseguidos por más de una veintena de aficionados del equipo rival.

    El Chelsea, en un comunicado, ha dicho estar al tanto de un altercado ocurrido el martes por la noche en Nápoles y confirmó que los dos aficionados están siendo tratados en un hospital y que han sufrido heridas por las que su vida no corre peligro.

    “El club le gustaría recordar a sus aficionados que extremen la precaución durante su estancia en la ciudad y que revisen los consejos que hemos compartido antes de este partido”.

    Más de 2000 aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido que se disputará este miércoles en el Diego Armando Maradona. Para evitar problemas se ha aconsejado a los ingleses que no caminen solos por la ciudad y que no vistan signos que les identifiquen como seguidores del Chelsea.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más