Apuñalan a dos hinchas del Chelsea en Nápoles

Dos aficionados del Chelsea han sido apuñalados en Nápoles, aunque su vida no corre peligro, en la previa del partido de la Liga de Campeones que se disputará este miércoles.

Según el diario británico “The Sun”, los dos hinchas del Chelsea sufrieron el ataque cuando estaban camino de un bar en la ciudad italiana y fueron perseguidos por más de una veintena de aficionados del equipo rival.

El Chelsea, en un comunicado, ha dicho estar al tanto de un altercado ocurrido el martes por la noche en Nápoles y confirmó que los dos aficionados están siendo tratados en un hospital y que han sufrido heridas por las que su vida no corre peligro.

“El club le gustaría recordar a sus aficionados que extremen la precaución durante su estancia en la ciudad y que revisen los consejos que hemos compartido antes de este partido”.

Más de 2000 aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido que se disputará este miércoles en el Diego Armando Maradona. Para evitar problemas se ha aconsejado a los ingleses que no caminen solos por la ciudad y que no vistan signos que les identifiquen como seguidores del Chelsea.