Árabe Unido mantiene su racha y se mete en la lucha por los ‘playoffs’ del Clausura 2025

El Árabe Unido de Colón se metió de lleno en la pelea por uno de los dos puestos de playoff de la Conferencia Este al derrotar, este viernes 26 de septiembre, de visitante 0-2 al San Francisco, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, en la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con este resultado, el equipo colonense suma 13 puntos y mantiene su buena racha, ya que es el cuarto partido consecutivo en el que no permite goles y no pierde desde la sexta jornada. Esta victoria también representa la segunda en tres encuentros bajo la dirección del técnico colombiano Juan Sergio Guzmán, quien fue presentado el pasado 9 de septiembre para ocupar el cargo de Javier Ainstein.

“Los muchachos han entendido las formas, la intensidad que queremos proponer. Contento de poder venir desde tan lejos y poder irnos tranquilos con una victoria”, dijo Guzmán a Bitácora Deportiva.

EL EXPRESO COLONENSE ATROPELLA A LOS MONJES CHORRERANOS EN SU PROPIO TERRITORIO!



Goles:

⚽⚽#47 Rolando Burgess



Jornada 1️⃣0️⃣ @LPFpanama

Clausura 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



— Árabe Unido de Colón (@ArabeUnido_) September 27, 2025

“Redondo lo que vinimos a hacer, con un goleador que de seguro va a seguir dando mucho de qué hablar, con el chico (Rolando) Burgess. Estamos con un equipo muy completo que quiere seguir avanzando y buscando muchas victorias”, añadió a Bitácora Deportiva.

El estratega destacó además la actitud y el deseo de sus jugadores en cada uno de los partidos que ha dirigido.

“Faltaba como ese deseo, esa garra y, obvio, un orden para entender que, si queremos ir al frente, tienen que saber que se tienen que preparar. Segundo, tienen que ser intensos. Tercero, no tenemos el balón y tenemos que buscar la forma de recuperarlo lo más pronto posible”, expresó Guzmán.

“Los muchachos han entendido eso, han sido intensos. Nos ha costado porque el trabajo físico no ha sido tampoco la prioridad, porque también hemos encontrado jugadores que han tenido unas cargas muy altas y algunos dolores”, añadió.

El Club Deportivo Árabe Unido de Colón anuncia de manera oficial al profesor Juan Sergio "Jeringa" Guzmán como nuestro nuevo director técnico.



— Árabe Unido de Colón (@ArabeUnido_) September 9, 2025

El desempeño reciente del Árabe Unido muestra un notable cambio respecto al inicio del torneo. En las primeras seis jornadas, el equipo apenas sumó tres puntos, producto de empates ante Alianza (1-1), Sporting San Miguelito (0-0) y Tauro (1-1), mientras que cayó ante Plaza Amador (1-4), Umecit (1-0) y Herrera (2-1).

Sin embargo, en las últimas cuatro fechas, el equipo ha conseguido resultados positivos con victoria sobre Atlético Nacional (2-0), empate ante Club Atlético Independiente (0-0), triunfo frente a Veraguas United (1-0) y la reciente victoria sobre San Francisco (0-2).

Guzmán llevó al Árabe Unido a ganar los títulos del Clausura 2015, Apertura 2015 y Apertura 2016.

Con esta racha, el conjunto colonense se afirma como un serio contendiente en la lucha por los playoffs y demuestra que está en crecimiento bajo la dirección de Guzmán.