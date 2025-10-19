Panamá, 19 de octubre del 2025

    |
    Liga Panameña de Fútbol

    Árabe Unido rescata empate ante Umecit en el último minuto

    Humberto Cornejo
    Árabe Unido rescata empate ante Umecit en el último minuto
    El Árabe Unido y Umecit se mantienen en la batalla por un puesto en la clasificación de la Conferencia Este. Foto: Anel Asprilla

    La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó este sábado empates que mantienen la emoción en ambas conferencias, cuando restan solo tres partidos para terminar la ronda regular.

    En el duelo entre Árabe Unido y Umecit, el partido tuvo un ritmo intenso y goles repartidos en el COS Sport Plaza.

    Umecit se adelantó en el marcador a los 46 minutos gracias a un cabezazo de Erick Rodríguez, pero la paridad llegó cerca del final, a los 88 minutos, cuando Dionisio Bernal logró empatar para Árabe Unido con un remate de tiro de esquina, cerrando el encuentro 1-1.

    Cuadro titular de Umecit que enfrentó al Árabe Unido. Foto: Anel Asprilla
    Cuadro titular de Umecit que enfrentó al Árabe Unido. Foto: Anel Asprilla

    “Me hacen un gol de pelota parada. Estoy molesto. Espero que no sea un error capital para nosotros”, dijo Julio Infante, técnico de Umecit, al terminar el encuentro.

    Árabe Unido rescata empate ante Umecit en el último minuto
    Árabe Unido quedó a tres puntos de la zona de playoff de la Conferencia Este. Foto: Anel Asprilla

    Con este resultado, Umecit llega a 20 puntos y se mantiene en la tercera posición de la Conferencia Este.

    Mientras tanto, Universitario y San Francisco no lograron sacarse ventaja y terminaron con un 0-0 en el estadio Universidad Latina de Penonomé.

    “La tabla está apretada arriba. Esto va a ser hasta la última fecha”, expresó Jorge Dely Valdés, entrenador de San Francisco.

    Este resultado mantiene a ambos equipos en la lucha por los puestos de play-off en la Conferencia Oeste, con Universitario y los Monjes llegando a 18 unidades cada uno.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


