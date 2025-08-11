Árabe Unido sigue sin ganar y Sporting rescata un punto; San Francisco lidera en el Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un partido deslucido y por momentos aburrido, el Árabe Unido de Colón y el Sporting San Miguelito no se hicieron daño, igualando 0-0 en un encuentro en el que el gran protagonista fue el aguacero que cayó en Ciudad de Panamá.

El primer tiempo perteneció al Árabe Unido, que generó sus mejores oportunidades en los primeros 45 minutos, tal como ha ocurrido en los partidos anteriores del torneo.

En la segunda parte, sin embargo, los visitantes de San Miguelito se fueron recuperando poco a poco y apoderándose del partido. De igual forma, ninguno logró anotar el gol que hubiese significado la victoria.

Para el Sporting San Miguelito, lo importante era sumar puntos, de a uno o de a tres, considerando que habían jugado entre semana por la Copa Centroamericana y este miércoles lo harán nuevamente en Penonomé. El equipo utilizó un once alternativo, pensando en la doble competencia y en manejar el descanso necesario cuando se juega dos veces por semana.

“La verdad es que nosotros tratamos de que el equipo descanse lo más posible,” señaló César Aguilar, director técnico del Sporting San Miguelito.

“Han tenido pocas horas de descanso. Intentando con las rotaciones darle un poquito más de fluidez al juego, a la intensidad. No fue posible en este primer tiempo, la verdad. Y pues, de cara al miércoles pensar en el descanso de los jugadores, intentar que lleguen bien a ese partido,” concluyó.

En el caso del Árabe Unido, los caribeños necesitaban con urgencia sumar de a tres por primera vez en la temporada. El empate fue su segundo consecutivo en lo que va del campeonato.

En cuatro fechas, el equipo de la costa caribeña ha sumado solamente dos puntos de 12 posibles. Actualmente es el colista de la conferencia, a falta de una fecha antes del receso por el Juego de las Estrellas y el inicio de los partidos contra rivales de la Conferencia Oeste.

Javier Ainstein, director técnico del Árabe Unido, destacó el esfuerzo de sus jugadores a la hora de intentar sacar al equipo de la situación actual. También reconoció que hay algunos jugadores que no están rindiendo al nivel esperado.

“La verdad es que los chicos se están matando y mejoran partido a partido,” sentenció Ainstein.

“Yo eso nada más tengo que agradecerles a ellos todo el esfuerzo que hacen, pero sí nos quedamos cortos. Yo creo que en funcionamiento tenemos buenos primeros tiempos, los cierres de partido nos cuestan un poquito, creo que hay un grupo que en funcionamiento lo hacen muy bien y me falta poder llegarle a toda la plantilla completa y que los cambios nos den más todavía, porque son buenos jugadores los que entran de cambio,” cerró.

Sporting San Miguelito recibirá este miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé al Diriangén de Nicaragua por la Copa Centroamericana y el sábado visitará al Plaza Amador en COS Sports Plaza.

El Árabe Unido visitará este viernes en Yappy Park al Tauro en un duelo directo por salir del fondo de la tabla de la conferencia: con solo cuatro puntos, el Tauro solo supera al propio Árabe, que cuenta con dos unidades.

San Francisco gana en Parita y asume el liderato momentáneo de la Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, el San Francisco ratificó su buen momento con una victoria 1-0 frente a Herrera FC, en el primer partido de la jornada dominical.

En un escenario soleado, caluroso y con poco público presente, los monjes anotaron el único gol del partido al minuto 19, gracias a una intervención de Rolando Blackburn, tras un error garrafal del defensor alemán Luca Meyers, quien no pudo controlar un pase del arquero José Cubilla, perdiendo el balón y permitiendo el gol.

La victoria coloca al San Francisco como líder momentáneo de la conferencia, con nueve puntos, pendiente del resultado entre Veraguas United y Club Atlético Independiente este lunes por la noche. La derrota deja a Herrera en el último lugar de la conferencia, con apenas un punto en cuatro partidos.

Este sábado, San Francisco visitará al Veraguas United en un partido que podría definir el liderato de la conferencia. El domingo, Herrera recibirá al Club Deportivo Universitario, urgido de un triunfo.