Panamá, 15 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Arbeloa estalla: ‘El árbitro se ha cargado la eliminatoria’

    Arbeloa criticó la expulsión de Camavinga ante el Bayern y aseguró que el árbitro condicionó la eliminatoria en un duelo clave para el Real Madrid.

    EFE
    Arbeloa estalla: ‘El árbitro se ha cargado la eliminatoria’
    Álvaro Arbeloa da indicaciones durante la derrota por 4-3 ante el Bayern Munich. EFE/EPA/RONALD WITTEK

    Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro “se cargó” una eliminatoria y un partido muy bonito.

    Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

    No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto”, declaró.

    Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos... Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo... Se han dejado el alma”, agregó.

    Además, indicó que el Real Madrid tuvo alguna ocasión en la segunda parte por cerrar el partido y declaró que justo antes del gol de Luis Díaz, el 3-3, hizo dos cambios que no fueron efectivos porque el tanto del colombiano acabó con todo.

    Ahora a seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada. Pero tenemos que seguir peleando hasta la última jornada... Tenemos un escudo que defender”, finalizó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Motorizados de PedidosYa paralizan labores en Panamá. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Ifarhu exige como requisito declaración jurada socioeconómica para becas 2026. Leer más
    • Canal de Panamá acumula más de 6,200 tránsitos de alto calado en el primer semestre. Leer más
    • Ifarhu comienza proceso de recepción de documentos para becas universitarias. Leer más
    • 800 comercios y miles de clientes, en medio del conflicto laboral de PedidosYa. Leer más