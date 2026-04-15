Arbeloa estalla: ‘El árbitro se ha cargado la eliminatoria’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Arbeloa criticó la expulsión de Camavinga ante el Bayern y aseguró que el árbitro condicionó la eliminatoria en un duelo clave para el Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro “se cargó” una eliminatoria y un partido muy bonito.

Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

“No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto”, declaró.

Se va expulsado por segunda amarilla Camavinga de Real Madrid, retarda la reanudación de juego al Bayern. pic.twitter.com/tBOcCGpQbf — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 15, 2026

“Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos... Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo... Se han dejado el alma”, agregó.

Además, indicó que el Real Madrid tuvo alguna ocasión en la segunda parte por cerrar el partido y declaró que justo antes del gol de Luis Díaz, el 3-3, hizo dos cambios que no fueron efectivos porque el tanto del colombiano acabó con todo.

“Ahora a seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada. Pero tenemos que seguir peleando hasta la última jornada... Tenemos un escudo que defender”, finalizó.