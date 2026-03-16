Arbeloa: ‘No tenemos otro objetivo que salir a ganar’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Álvaro Arbeloa aseguró que el Real Madrid saldrá a buscar la victoria ante el Manchester City en el Etihad Stadium, pese a la ventaja 3-0 de la ida en los octavos de la UEFA Champions League.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, descartó que su planteamiento en el Etihad Stadium vaya a ser defensivo, por la ventaja de tres tantos lograda en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y dejó claro que no tienen “otro objetivo que salir a ganar”.

“Quiero ver el mismo Real Madrid que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que obliga este escudo, con el mismo sacrifico y compromiso que la ida, incluso más porque este campo no es nada fácil. Al City le van a empujar mucho sus fans y nuestra mentalidad es la de salir a ganar con humildad y ambición”, afirmó en rueda de prensa en el estadio del City.

“Somos muy conscientes de la dificultad del partido, del rival, los jugadores, el entrenador, el estadio en el que estamos y no podemos tener otra cosa en la cabeza que si queremos ganar el partido tenemos que dar nuestro mejor nivel, todavía más que en la ida. Tenemos que buscar el nivel de compromiso, solidaridad, esfuerzo y sacrificio para hacerles mucho daño como en la ida”, añadió.

Previa del partido Manchester City-Real Madrid.

Arbeloa asegura que no piensa que su continuidad en el banquillo se decida en este tipo de partidos grandes, en una semana en la que se enfrenta al City de Pep Guardiola y al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

“Es lo último que me preocupa ahora mismo, ni lo pienso, sólo me ocupa el partido de mañana. Quiero que los jugadores rindan y jueguen como los últimos partidos, que el madridismo esté ilusionado como está ahora gracias al esfuerzo de los jugadores y su compromiso. Eso es lo más importante, no el tiempo que esté en esta silla. Estoy entrenando como si llevase 15 años y me quedasen otros 15. Estaré el tiempo que tenga que estar con mucha ilusión hasta el último día”, dijo.

Orgulloso del rendimiento que están dando los jóvenes canteranos por los que está apostando, a los que conoce tras coincidir en varias categorías, Arbeloa espera seguir teniendo espacio para ellos cuando vaya recuperando lesionados.

“No he sentido en los dos meses que llevo tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinícius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo dando un rendimiento fuera de toda duda. Cada jugador se gana sus minutos en el césped y los chicos de la cantera están dando un altísuimo nivel, jugando realmente bien como saben hacer. Tienen muchísimas condiciones y están ayudando mucho”, defendió.

“Cuando se recuperen jugadores voy a tener muchas más opciones y con tantos partidos ojalá seamos capaces de saber tener a los once más adecuados en el terreno de juego”, agregó.

Respetuoso con Pep Guardiola, no cuestionó la decisión del técnico de Manchester City de dar el día libre en la víspera del partido en el que buscarán una remontada de tres tantos ante el Real Madrid.

“Lo ha explicado bien esta mañana, no es nuevo, lo han hecho varias veces esta temporada y le ha salido bien. Vi que será el partido 987 de Guardiola, no seré yo el osado que quiera darle consejos. Juegan con los ojos cerrados, se conocen muy bien y no entrenar hoy no creo que cambie mucho el resultado de mañana”, defendió.