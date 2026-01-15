Arbeloa recupera a Mbappé, Bellingham y Tchouaméni para el sábado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Arbeloa recupera a Mbappé, Tchouaméni y Bellingham tras la eliminación copera y prepara al Real Madrid para reaccionar ante el Levante en el Bernabéu.

Tras caer eliminado en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete (3-2) en su primer partido como entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa lideró este jueves un entrenamiento en el que pudo contar de nuevo con los franceses Kylian Mbappé y Aurelien Tchouaméni, además del inglés Jude Bellingham.

Mbappé, quien disputó los últimos 15 minutos de la final de la Supercopa de España del pasado domingo, que acabó también con derrota del Real Madrid, continúa su puesta a punto tras un esguince en la rodilla izquierda que le hizo perderse los dos primeros partidos de 2026, así como el encuentro en Albacete.

Fue un partido en el que tampoco participaron Tchouaméni y Bellingham, para gestionar su carga de minutos durante la temporada.

Por su parte, el brasileño Rodrygo Goes y el alemán Antonio Rüdiger, con molestias en la rodilla izquierda, tampoco formaron parte de la convocatoria en Albacete y este jueves llevaron a cabo trabajo individual con el objetivo de, según informaron a EFE fuentes del club, entrenen con el grupo el viernes para poder formar parte del equipo que reciba al Levante este sábado en el Santiago Bernabéu.

Será un partido para el que Arbeloa no podrá contar con cuatro futbolistas. De baja por lesión estará Ferland Mendy, quien disputó 21 minutos en las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y desde entonces arrastra molestias musculares; el inglés Trent Alexander-Arnold, de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda; y el brasileño Éder Militao, debido a una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Además, Brahim Díaz continúa fuera de la dinámica del equipo al estar disputando la Copa África con Marruecos, clasificada a la final tras vencer el miércoles a Nigeria en los penaltis.

Con estas ausencias Arbeloa prepara un partido contra el Levante en el que el Real Madrid necesita dar un paso adelante, tras los convulsos días vividos en el club desde la derrota en la final de la Supercopa de España. Fue adiós a Xabi Alonso, llegada de Arbeloa y eliminación en Copa del Rey.