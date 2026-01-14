Arbeloa se estrena con batacazo ante el Albacete de Cedeño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid cae eliminado en Albacete en el debut de Arbeloa, con un final cruel que deja una de las derrotas más duras de su historia copera.

Lejos de arreglar cualquier problema del Real Madrid con Xabi Alonso, el estreno de Álvaro Arbeloa dejó el peor sabor de boca posible con derrota y eliminación de la Copa del Rey ante un Albacete que firmó el primer triunfo de su historia frente al club blanco, encontrando el premio a su fe con un tanto de Jefté en el añadido.

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid han disputado este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Manu

El Real Madrid perdió la segunda competición de las cuatro a las que aspiraba en tres días. De la derrota en el clásico en la final de la Supercopa de España, que puso fin a la breve etapa de Xabi Alonso, pasó a uno de esos capítulos sonrojantes para su historia en una Copa del Rey que pocas veces pone en valor. Con un equipo de circunstancias se despidió en Albacete ante un equipo de Segunda.

No era el día para juzgar a Arbeloa, pero estas derrotas manchan. Sin referentes como Mbappé, Bellingham, Tchouaméni o Rodrygo. Con rotaciones que convierten la Copa del Rey en un ejercicio de fe. La puesta de largo en el cambio sobre la marcha del Real Madrid, el primer día sin Xabi Alonso, dejó las mismas lagunas y no despejó ninguna duda. Ni reacción de orgullo ni mejoría en el juego.

Regresaba el Real Madrid al Carlos Belmonte 21 años después. Una ciudad donde siempre fue bien recibido en el pasado, dejó una animadversión incomprensible con Vinícius con cánticos racistas. El brasileño debía asumir el liderazgo en un equipo de circunstancias. Apenas apareció, con una marca estrecha de un canterano madridista como Lorenzo Aguado.

Alguien tenía que dar el paso y fue Fede Valverde tras un inicio activo de Güler, con libertad de movimiento para intentar dar sentido a una posesión improductiva. Horizontal, carente de verticalidad, sin profundidad en el costado derecho donde Mastantuono repite una y otra vez la misma acción, saliendo hacia dentro para buscar su pierna buena.

Era un momento para demostrar. Más aún con nuevo inquilino en el banquillo. Pero nadie encontraba a Gonzalo. Todo se limitó a un disparo lejano de Fede Valverde que se marchó cerca del poste a los seis minutos. Desde entonces la nada más absoluta.

El Albacete se parapetó, defendió bien de inicio y esperó su momento, espoleado por la grada y un “sí se puede” que le hizo creer. Los mismos problemas para crear fútbol del Real Madrid no desaparecieron con Jorge Cestero de mediocentro. Dominio sin alegría. Ni un disparo a puerta hasta el minuto 26. De nuevo Fede Valverde, con Lizoain firme.

Fue el momento en el que se desató el Albacete, sintiendo debilidad del grande y sin que se notase la diferencia de categoría. Con ideas claras dio un paso al frente. La potencia por banda de Lorenzo Aguado, una falta de Lazo y, a la tercera, el gol que situaba al Real Madrid en el alambre.

Los jugadores del Albacete celebran su primer gol, obra del defensa Javi Villar (3d) durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Manu

De un saque de esquina y el despiste de Mastantuono, nació el cabezazo de Javi Villar a la red a los 42 minutos. La cara de Arbeloa era un poema. Respiró camino del vestuario al descanso tras la primera carrera de Vinícius, que provocó un saque de esquina en el último suspiro.

El colegiado permitió botarlo y el golpeo de Güler lo remató Huijsen, que se topó con Lizoain, y el balón muerto encontró el hambre de Mastantuono, el más rápido para empatar el partido.

El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono (4d) marca el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Manu

La arenga de Arbeloa provocó un inicio de segunda parte con mayor intensidad. El Real Madrid aumentó la velocidad, con Vinícius buscando protagonismo, pero sin puntería.

La falta de espacios y el gran partido de Aguado taponaron la vía principal del ataque madridista. Con Vinícius frenado, apareció Fran García, con centros sin remate, hasta que los cambios devolvieron fuerzas al Albacete.

Apenas llegó el Real Madrid ante un rival que firmaba un partido largo. Los cambios fueron Carvajal, Alaba y Camavinga de lateral, sin impacto real.

Vulnerable el grande ante el pequeño, el partido se rompió en otro arreón local. Riki obligó a intervenir a Lunin y el córner acabó en el primer tanto de Jefté en el minuto 82.

Los jugadores del Albacete celebran el segundo gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Manu

Con todo perdido, el Real Madrid encontró un milagro en el añadido, de nuevo a balón parado. Gonzalo empató y parecía llevar el partido a la prórroga.

El delantero del Real Madrid, Gonzalo, remata ante los defensores del Albacete para conseguir el segundo gol del equipo madridista durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Manu

Nada más lejos de la realidad. Tres minutos después, en el 94, un balón largo provocó la duda de Lunin. El primer disparo de Jefté rebotó en Carvajal y el segundo, suave y con rosca, sentenció. La noche histórica en Albacete tenía un broche de oro.

ELIMINADOS DE LA COPA DEL REY COMO JUGADOR Y COMO ENTRENADOR DEL REAL MADRID ANTE EQUIPOS DE CATEGORÍA INFERIOR:



Vicente del Bosque: como jugador en 1976 ante el Tenerife de 2ª y como entrenador en 2000 ante el Toledo de 2ªB.



Álvaro Arbeloa: como jugador en 2009 ante el… pic.twitter.com/3Baws6Seh4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 14, 2026

Ficha técnica:

3 - Albacete: Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani Bernabéu (Jogo, m.74); Meléndez, Pacheco (Pepe, m.77), Javi Villar, Capi (Riki, m.58); Lazo (Agus Medina, m.58) y Escriche (Jefté, m.58).

2 - Real Madrid: Lunin; David Jiménez (Carvajal, m.77), Raúl Asencio, Huijsen (Alaba, m.65), Fran García (Camavinga, m.65); Cestero (Manuel Ángel, m86), Fede Valverde, Güler; Mastantuono (Palacios, m.77), Vinícius y Gonzalo.

Goles: 1-0, m.42: Javi Villar. 1-1, m.45+3: Mastantuono. 2-1, m.82: Jefté. 2-2, m.91: Gonzalo. 3-2, m.94: Jefté.

Árbitro: Víctor García Verdura (colegio catalán). Amonestó a Jefté (95) y a Riki (97) por el Albacete; y a Huijsen (65) y Asencio (90+2) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Carlos Belmonte, lleno, con 17.600 espectadores en las gradas. El partido estuvo marcado por la niebla en el primer acto.