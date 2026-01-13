Arbeloa toma el mando del primer equipo con Pintus de vuelta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Álvaro Arbeloa inicia su etapa como técnico del Real Madrid, dirige su primer entrenamiento y prepara la Copa del Rey con el regreso de Antonio Pintus.

Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete, con Antonio Pintus de nuevo al mando de la preparación física.

A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey se inició con 30 minutos de retraso, a las 11:30 horas.

El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio antes de saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva.

El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete en un partido de octavos de final de la Copa del Rey. EFE/ J.J. Guillén

Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.

El preparador italiano, apartado del primer equipo desde la llegada de Xabi Alonso para la disputa del Mundial de Clubes con el que el Real Madrid cerró la pasada temporada, seguía en el club blanco como supervisor de todos los equipos, pero alejado del campo, al que regresó en la mañana del martes.

Cerca de los jugadores, Pintus fue el encargado de dar las consignas en los momentos iniciales de trabajo físico, antes de mantener una conversación con Arbeloa. El nuevo técnico madridista esperó a que el entrenamiento se cerrase a la presencia de los medios para comenzar a comunicar en ejercicios con balón la idea que quiere inculcar con la que jugaba en el Castilla.

Junto a Arbeloa subió al primer equipo en su primer día su mano derecha, Juli Carmona. No lo hizo Diego López, encargado de los porteros del filial madridista. Luis Llopis se mantiene como preparador de los guardametas del primer equipo.

Las primeras decisiones de Arbeloa como entrenador del primer equipo es la confección del equipo que alineará en los octavos de final en Albacete, y los canteranos que convoca. Al entrenamiento no se sumó un habitual como Thiago Pitarch, y llamó a Jorge Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y César Palacios.

Con Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger con molestias que les hacen ser serias dudas para Copa del Rey, más las bajas de Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, Arbeloa deberá confecciones su primer equipo titular con el objetivo de estrenarse con triunfo y acceder a los cuartos de final de la Copa del Rey.