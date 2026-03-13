‘Árdale a quien le arda’: el mensaje político de Mulino en la entrega del Roberto Mariano Bula

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante la inauguración del coliseo en Colón, el presidente defendió su gestión y criticó a la administración anterior por el mal manejo de los recursos públicos.

“Mi gestión no es bla, bla, bla. Es trabajo concreto. Y al que no le gusta, que no le guste. Yo estoy aquí para cumplirle de frente, directo y con la verdad en la mano. Gracias otra vez, Colón. Aquí tiene su Mariano Bula”, proclamó el presidente José Raúl Mulino durante la inauguración del estadio Roberto Mariano Bula este viernes 13 de marzo, tras casi nueve años de espera para la provincia de Colón.

Más allá de la entrega de la obra, el discurso de Mulino tuvo un tono marcadamente político. En su discurso, recordó que Colón le dio los votos que lo llevaron a la Presidencia, lanzó pullas a sus críticos, entre autoelogios a su gestión y ataques a gobiernos pasados.

El coliseo se estrenará oficialmente con el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entre Colón y Chiriquí, marcando un hito histórico para la región en cuanto a infraestructura deportiva profesional.

Con un tono político el presidente José Raúl Mulino, se toma la inauguración del Estadio Roberto Mariano Bula en Colón.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/RSRSXVOOHQ — La Prensa Panamá (@prensacom) March 13, 2026

El proyecto forma parte del programa de Renovación Deportiva de Colón, iniciado en 2017 con la orden de proceder al Consorcio Colón 2017, con un monto original de $15.5 millones. A lo largo de la obra se realizaron múltiples adendas que modificaron plazos y costos, alcanzando un valor final aproximado de $36 millones.

“Durante años, lo que fue una ilusión y un sueño para miles de colonenses quedó en el abandono. No fue por falta de recursos, fue un problema moral, un problema de ética, de manejo de los recursos públicos”, dijo Mulino durante su discurso.

Mariano Rivera estuvo presente en la inauguración del coliseo. Foto: Carlos Vidal

“Los fondos que debieron destinarse a obras para la gente, terminaron en los bolsillos de unos pocos juega vivos, que la gozaron y bastante, mientras que el pueblo se quedaba sin nada. Con la deuda que tomó el Gobierno anterior, se pudieron haber construido 580 estadios como el que hoy inauguramos”, añadió.

Mariano Rivera realizó el primer lanzamiento durante la inauguración del Estadio Roberto Mariano Bula, marcando un momento histórico para Colón.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/rqPiPSPgSA — La Prensa Panamá (@prensacom) March 13, 2026

“... Es fácil hablar, anunciar y prometer, pero el béisbol se juega en estadio y no con palabras vacías… Mi gestión no es bla, bla, bla. Es trabajo concreto. Y al que no le gusta, que no le guste”.

Con la entrega del estadio, Mulino destacó que se generarán 350 empleos directos y más de 3,000 indirectos, y recordó que otros proyectos como el estadio Armando Dely Valdés, también están próximos a completarse.

Asimismo, aprovechó para homenajear a figuras históricas del béisbol panameño como Humberto Robinson, Héctor López, Teófilo Panamá, Al Brown, Ismael Laguna, Ernesto Ñato Marcel, Pelenchín Caballero, Ozzy Chavarría, Ramón Monchi Webster, Viver Clark, Chico Salmon y Bobby Prescott.

“Una provincia que no lo voy a olvidar. Me hizo ganar la presidencia de la República y no lo voy a olvidar, colonenses. Ustedes me metieron los votos y aquí están mis promesas cumplidas para los colonenses”, enfatizó el mandatario.

“Árdale a quien le arda. No se dejen embaucar. No se dejen llevar por los eternos habladores de pendejadas. Solo quien cumple tiene autoridad moral para venir y entregar las obras que prometió. Un fuerte abrazo. Dios bendiga a Colón”, concluyó.