Panamá, 06 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    COPA AFRICANA DE NACIONES

    Argelia avanza a cuartos tras gol agónico de Boulbina

    Argelia se mete en cuartos de final con gol decisivo de Adil Boulbina en Rabat; el Congo cae pese a la actuación del portero Nzau Mpasi-Nazu.

    EFE
    Argelia avanza a cuartos tras gol agónico de Boulbina
    Algeria's Adil Boulbina (R) celebrates with his teammates after scoring the 1-0 goal during the CAF Africa Cup of Nations 2025, Round of 16 soccer match between Algeria and the Democratic Republic of the Congo in Rabat, Morocco, 06 January 2026. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

    Un gol de Adil Boulbina a dos minutos del final de la prórroga, con la amenaza del lanzamiento de penaltis a la vuelta de la esquina, dio la victoria por 1-0 a Argelia contra la República Democrática del Congo, que resistió sostenida por su portero, Nzau Mpasi-Nazu, y que se hundió cuando encajó el tanto que enterró sus ilusiones.

    Fue un futbolista sin el protagonismo habitual de alguno de sus compañeros, procedente del Al Duhail, que saltó al campo cinco minutos antes en lugar de Fares Chaibi, el que desequilibró el partido y dio la victoria a Argelia en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat.

    En el primer balón que tocó, Adil Boulbina, tras un buen pase al espacio de Ramiz Zerrouike, marcó con un preciso zapatazo y acabó con la inspiración del meta del Le Havre Mpasi Nazu.

    Los ‘zorros del desierto’, campeones en 1990 y 2019, y subcampeones en 1980 pero que en las dos últimas ediciones no fueron capaces de superar la fase de grupos, ya están en cuartos de final y se enfrentarán a Nigeria en Marrakech.

    La derrota fue un mazazo para el equipo congoleño, que mantuvo el tipo hasta casi el final gracias a su portero, aunque fue inferior a Argelia.

    Se le terminó la buena racha al combinado del francés Sebastien Desabre, que fue semifinalista, cuarto clasificado, en la pasada edición.

    EFE

    Agencia de noticias

