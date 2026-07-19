Argentina-España: la final que el fútbol escribió para Messi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El tango final de Leo Messi es este domingo en Nueva York. La leyenda jugará su tercera final mundialista y buscará el bicampeonato.

El fútbol tendrá este domingo, una imagen difícil de repetir. Lionel Messi, a los 39 años, disputará su tercera y última final de la Copa del Mundo en la que buscará levantar por segunda vez el trofeo más deseado del deporte.

Enfrente estará España, una selección que representa el cambio generacional del fútbol europeo y que tiene como principal figura a Lamine Yamal, el joven que protagonizó junto al argentino una fotografía histórica cuando apenas era un bebé.

Messi apareció este viernes en Nueva York durante un evento del Fanatics Fest, acompañado por Emiliano Martínez, Lionel Scaloni, Luis de la Fuente y Rodri. Fue la última aparición pública del capitán argentino antes del partido decisivo y sus palabras estuvieron centradas en el duelo con España, especialmente en el reencuentro futbolístico con Yamal.

Kevin Durant toma una foto junto a Rodri, Tom Brady, Novak Djokovic, Emiliano Martínez, Leo Messi, Rio Ferdinand y celebridades. Tomado de redes sociales

La pregunta de Tom Brady sobre aquella imagen que recorrió el mundo abrió uno de los momentos más esperados del evento.

“Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo”, respondió Messi.

La fotografía, tomada en 2007 durante una sesión solidaria organizada por el diario Sport y Unicef, mostró a un Messi de 20 años bañando a un bebé de meses que años después se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Ahora, ambos estarán frente a frente por la Copa del Mundo.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico”, afirmó Messi.

El argentino, sin embargo, dejó claro que el domingo no habrá espacio para sentimentalismos.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”.

La final también será un enfrentamiento entre dos entrenadores que han construido ciclos ganadores desde caminos diferentes.

Lionel Scaloni, de 48 años, llega al partido como el técnico que transformó a Argentina desde 2018 y que ya conquistó el Mundial de Catar 2022, la Finalissima frente a Italia y las Copas América de 2021 y 2024. Del otro lado estará Luis de la Fuente, de 65 años, campeón de la Nations League 2023 y de la Eurocopa 2024 con España.

Ambos seleccionadores coincidieron en la admiración hacia Messi durante sus conferencias de prensa previas.

Lionel Scaloni fue contundente al definir el impacto del capitán argentino.

“La historia pura es él. Historia, leyenda”.

El técnico argentino destacó que Messi, a sus 39 años, sigue compitiendo al máximo nivel y pidió valorar los últimos partidos de una carrera que se acerca a su etapa final.

“Como pasó con Diego, diez años después lo extrañamos. A Leo todavía lo tenemos acá y lo tenemos que valorar”.

Luis De la Fuente también se refirió al argentino y lo calificó como un 'futbolista irrepetible’, además de destacar su comportamiento como ejemplo para las nuevas generaciones.

Para España, el desafío será detener a un jugador que está protagonizando uno de los mejores torneos individuales de su carrera mundialista. Messi llega a la final con ocho tantos en seis partidos, y convertido en el jugador de mayor edad en marcar un doblete en una Copa del Mundo.

Además, ya es el máximo goleador histórico del torneo con 21 goles, superando los registros de figuras como Miroslav Klose, Ronaldo Nazario y Gerd Müller.

Pero Argentina no depende únicamente de Messi.

La selección de Scaloni llega al MetLife Stadium después de superar partidos de máxima exigencia y con una característica que la acompañó desde Catar: la capacidad para responder en momentos límite.

El equipo argentino volvió a mostrar una mezcla entre experiencia y renovación. Jugadores que fueron protagonistas en el Mundial de 2022, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, llegan ahora con mayor madurez, mientras futbolistas como Lautaro Martínez asumieron un papel decisivo.

Lautaro Martínez remata de cabeza el gol de la victoria sobre Inglaterra. EFE

Lautaro marcó los dos goles de la semifinal contra Inglaterra y llega como una de las grandes amenazas ofensivas de Argentina.

España, en cambio, representa una generación que busca consolidarse definitivamente. Campeona de Europa en 2024, eliminó a Francia en semifinales y llega con una identidad basada en la posesión, el talento individual y la capacidad de controlar los partidos mediante la pelota.

Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Rodri lideran un equipo que combina juventud y experiencia.

GR2133. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Pedro Porro (adelante) y Mikel Oyarzabal de España celebran un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

La final también pondrá en juego una marca histórica.

Argentina intentará convertirse en el primer campeón del mundo que repite título desde Brasil en 1962. Ninguna selección ha conseguido ganar dos Mundiales consecutivos en más de seis décadas.

Para Messi, además, representa una oportunidad inédita. Ninguno de los grandes futbolistas con los que se compara su carrera disputó una final mundialista a los 39 años. Pelé ganó su tercer Mundial con 29 años; misma edad tenía Diego Maradona cuando perdió la final de Italia 1990.

El domingo, Argentina buscará extender una era que comenzó con la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima, el Mundial de Catar y la Copa América 2024. España intentará cerrar el ciclo de una generación que ya conquistó Europa y ahora quiere dominar el mundo.

Y en el centro de todo estará Messi.

El jugador que durante años buscó el Mundial que completara su legado ahora tiene la posibilidad de ganar un segundo título cuatro años después del primero. Una oportunidad que el fútbol moderno nunca había visto y que convertirá al MetLife Stadium en el escenario de una final con consecuencias históricas, independientemente del resultado.